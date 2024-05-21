逮捕畫面曝！ 中捷20歲砍人兇嫌 大字型躺血跡斑斑車廂被上銬

洪嫌大字型躺在血跡斑斑車廂。（警方提供）

2024/05/21 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運今天中午驚傳無差別砍人事件！20歲洪姓犯嫌在行李中預藏一把菜刀、兩把水果刀進入車廂沒多久，隨即抓狂亮刀朝其他乘客揮舞攻擊，造成自身及2名乘客共3人受傷，而逮捕畫面也隨之曝光，只見他呈大字型躺在染血車廂，被警方上銬制伏時一度狂吼抵抗，情緒明顯失控。

這起案件發生在今天中午，自水安宮站上車的洪男，將行李放在置物架後，立即亮刀朝乘客揮砍，當時不少人見狀立刻驚慌逃竄，邊跑邊大喊「有人拿刀」，有人因此跌倒，還有多位英勇民眾合力上前將他擒抱，或是拿雨傘敲他的頭制伏、奪刀，未料他又拿出另把水果刀持續攻擊，最後仍被民眾合力壓制。

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整起事件一共造成洪嫌及2名乘客（17歲呂姓少年、27歲許姓乘客）受傷，而制伏畫面也曝光，只見當下穿白色上衣20歲洪嫌，在列車到抵市政府站後，獨自一人大字形躺在血跡斑斑的車廂內，警方高度警戒進入車廂後，唯恐他再度失控立即將他壓制，加以上銬後帶出車廂。

此時洪嫌被帶往出口時，突然情緒失控大吼，「我會痛！我會痛！」並大聲狂吼「你為什麼要這樣？」，員警見狀出言制止並安撫其情緒，「你不要動，你先坐下來」，洪嫌隨後被送上救護車戒護就醫，詳細犯案動機，仍有待進一步調查釐清。

警方進入車廂將他制伏。（警方提供）

警方對他上銬帶出車廂。（警方提供）

警方查扣一把菜刀及兩把水果刀。（警方提供）

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