賴清德上任帶來新契機！前澳洲副防長籲加強與台灣貿易、國防合作

賴清德、蕭美琴就任台灣總統及副總統，澳洲前副防長詹寧斯呼籲澳洲政府加強與台灣的貿易和國防合作。（歐新社）

2024/05/20 16:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕賴清德、蕭美琴就任台灣總統及副總統之際，澳洲國防部前副部長詹寧斯（Peter Jennings）投書澳洲媒體指出，賴清德上任讓澳洲有機會加強與民主台灣的合作，包括力推台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO），以及與台灣展開國防安全合作，如此將能建立嚇阻能力，有助於區域和平穩定。

任內主責戰略、目前擔任澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」 （ASPI）主任的詹寧斯，20日與高階研究員貝金（Anthony Bergin）聯名撰文，以「新任總統讓澳洲有機會加強與民主台灣的合作」為題投書《澳洲人報》，首先稱讚澳洲國會代表團出席賴清德的總統就職典禮，但也點出在加強與台灣的合作方面，澳洲起步太晚。

請繼續往下閱讀...

詹寧斯指出，台灣將繼續尋求加入CPTPP等區域貿易組織，而台灣為澳洲第5大貿易夥伴，澳洲理應支持台灣成為會員，尤其台灣有能力成為可靠的夥伴，是更具彈性的供應鏈的得力幫手，甚至可以協助澳洲製造業復興， 這與總理艾班尼斯提出的「未來澳洲製造」（Future Made in Australia）計畫契合。

此外，澳台間潛在的合作領域還包括關鍵礦產、再生能源、生物技術、生產太陽能板、綠氫、海上風力發電等。賴清德已提出發展台灣「五大信賴產業」，澳洲也在上月與台灣簽署「運輸安全合作與資訊交流瞭解備忘錄」，並在上週簽署一項新的科技合作協議。

詹寧斯也呼籲，澳洲應該支持台灣參與WHO及世界衛生大會（WHA），儘管中國百般阻撓，但在大規模流行病可能帶來嚴重風險的世界，沒有一個國家能從「排擠台灣」中受益。

詹寧斯強調，澳洲一方面堅持「一中政策」，另一方面也應該做出更多努力，發展與台灣的國防與安全合作。澳台國防合作將能加強美國在印度－太平洋地區的同盟，因為一旦台灣敗給侵略者中國，將破壞美國的戰略信譽，也破壞已經遭受威脅的區域戰略秩序。

詹寧斯指出，台灣的國防與國安存在一些需要填補的漏洞，澳洲可以提供「低調的協助」，一是「反情報」，揭露與處理中國的間諜網路攻擊及假訊息活動。在軍事訓練合作方面，澳洲也能擔任補充美國援助的角色，例如海軍的巡邏及其他活動交流合作。

詹寧斯重申，澳洲對台灣的支持不應被對於北京的恐懼所束縛，澳洲與中國的穩定關係，並未阻止中國對澳洲船艦與飛機公開的軍事進逼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法