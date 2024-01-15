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北韓召開最高人民會議 擬修憲列南韓為「敵對國家」

北韓將於15日召開第14屆最高人民會議第10次會議，是否將南韓「敵對國家」寫入憲法，備受各界關注。圖為北韓領導人金正恩。（路透資料照）

北韓將於15日召開第14屆最高人民會議第10次會議，是否將南韓「敵對國家」寫入憲法，備受各界關注。圖為北韓領導人金正恩。（路透資料照）

2024/01/15 12:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓將於15日召開第14屆最高人民會議第10次會議，國務委員會委員長金正恩近日提出的統一及兩韓關係新路線，是否將寫入憲法或相關法令，備受各界關注。

《韓聯社》報導，金正恩在去年底召開的勞動黨中央委員會全體會議上，將兩韓關係定性為「敵對國家」，並聲稱「無論何時都無法實現統一」。

北韓最高人民會議具有追認勞動黨全會決議的功能，且擁有立法權，因此可能在15日將金正恩的「敵對國家」政策寫入憲法。

去年9月召開的最高人民會議第9次會議中，金正恩的「核武器呈幾何級數增長」要求入憲，引發美日及南韓抗議。

另外，金正恩出席最高人民會議是否將持續對南韓發表強硬的言論，同樣備受注目。他曾在2022年9月召開的最高人民會議上宣稱「北韓不可能棄核」。

韓聯社分析，15日的會議有望通過北韓今年的國家預算案，並執行去年底勞動黨全會的決議。會議同時將討論內部事務，針對內閣、國務委員等主要國家機構官員進行人事調整。

金正恩主政初期，北韓最高人民會議的會期僅有1天；自2021年第5次會議開始，會期延長為2天。北韓媒體通常在會議結束後的第2天報導會議相關結果。

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