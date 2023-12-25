北韓勞動黨召開第八屆九中全會 可能宣布再發射衛星

北韓勞動黨本週將召開第八屆九中全會，預計金正恩將在會上重申對美「以強制強」原則。（法新社資料照）

2023/12/25 14:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨本週將召開第八屆中央委員會第九次全體會議，預計針對明年度政策展開討論。

據韓聯社報導，預計北韓國務委員會委員長金正恩將在會上重申對美「以強制強」原則，並再次宣布繼續發射軍事偵察衛星等國防提升計劃。

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北韓勞動黨中央委員會政治局本月1日決定在月底召開八屆九中全會。勞動黨中央委全會在不舉行黨代會的期間召開，討論並決定主要國內外政策。

自2019年起，金正恩均親自主持，除對過去1年進行總結，同時決定新1年的政策路線。

按慣例，會議將於27日前後開幕，31日閉幕。金正恩或將在會上制定對南韓、美國敵對路線；表明擴大與中俄合作意願；並正式宣布因疫情關閉的國門全面開放。

另外，北韓繼續發射軍事偵察衛星等計劃也備受關注。金正恩在上月發射首枚衛星後曾表示，將在年底的全會上敲定「2024年度偵察衛星發射計劃」。

此外，全會還將評價今年在建築、輕工業、農業、科技和衛生等經濟領域取得的成果，並制定明年的工作目標。同時，會議還可能推出進一步管控民眾思想、整頓社會秩序的政策。

鑒於北韓不斷試射彈道飛彈，日本、美國及南韓3國外交部長21日發表共同聲明，除強烈譴責北韓試射外，也要求立即停止所有違反聯合國安理會決議的行動。

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