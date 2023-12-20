盯北韓搗彈 美日韓預警系統上線

北韓官媒中央通信社發佈照片顯示，北韓十八日發射最新型的「火星-18型」洲際彈道飛彈。（路透）

2023/12/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓十七日晚間及十八日上午分別發射一枚短程彈道飛彈及洲際彈道飛彈。北韓十九日證實，後者是最新型的「火星-18型」洲際彈道飛彈，聲稱此舉是對美國的「強力警告」。與此同時，韓美日三國十九日正式啟動北韓飛彈預警系統，以反制平壤蠢動。

板門店聯合國軍恢復武裝

隨朝鮮半島緊張升溫，在兩韓邊界「板門店共同警備區」（JSA）值勤的北韓官兵，十一月底起開始攜帶手槍，打破共同警備區非武裝共識。南韓「韓聯社」報導，聯合國軍司令部慎重考慮後，十九日決定比照辦理，駐守板門店的聯合國軍即日起也恢復武裝狀態，以保障民眾和軍人的安全。

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北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓進行使用固體燃料的「火星-18型」洲際彈道飛彈發射訓練，領導人金正恩親自視察。據報導，火星-18型飛彈上升高度達六五一八．二公里，在飛行一○○二．三公里後，準確落在朝鮮半島東部公海的目標水域，全程七十三分三十五秒。金正恩對結果非常滿意，強調此舉「向敵對勢力發出明確訊號」，「為發展北韓的核戰略力量，提出一些重要的新任務」。

南韓軍方表示，北韓發射使用固體燃料的洲際彈道飛彈，比液體燃料版本的飛彈更容易運輸，且發射速度更快。這是北韓繼四月和七月後，第三度試射固體燃料的洲際彈道飛彈，顯示北韓正不斷努力改進這項技術。

另據韓聯社報導，韓美日三國十九日正式啟動「北韓飛彈預警情報即時共用體系」，以實現對北韓發射飛彈情報的即時共用與協同因應。南韓國防部長申源湜強調，過去僅限於共用海上探測手段，現在可以全天候共用包括地面在內的所有飛彈情報探測手段，從而獲得更加充分的因應時間。

此外，韓美日還制定從明年開始實施的三方長期訓練計畫，旨在定期聯合舉行更加系統高效的訓練。

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