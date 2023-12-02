南韓首枚軍事間諜衛星升空！兩韓情勢持續升溫

北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空（見圖），相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。（歐新社）

2023/12/02 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空，相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。

北韓在11月21日晚間成功發射偵察衛星，不僅讓兩韓關係緊張升溫，也引發國際關注，包含美國、南韓、日本、澳洲也將分別針對與北韓軍事偵察衛星有關的個人，採取單邊制裁措施。

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綜合媒體報導，南韓週五也發射第一枚軍事間諜衛星，該衛星是由馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，並從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。《韓聯社》報導指出，獵鷹9號在1日上午10點19分升空，並在發射後約4分鐘時將偵察衛星送入軌道。上午11點37分則成功與地面站進行通信，顯示衛星運作正常。

報導提到，這枚衛星進入軌道，也代表南韓擁有首枚國產間諜衛星，可用來監控擁有核武的北韓。南韓也計畫在2025年底前再發射4枚間諜衛星，以提升對北韓的偵察能力。

南韓軍方官員也表示，希望偵察衛星能夠成為南韓「殺傷鏈」先發制人打擊系統的「眼睛」，因為它們能夠及時發現北韓潛在的核攻擊或飛彈攻擊，或是發出預警信號。

為因應日益升溫的北韓核武與飛彈威脅，南韓10幾年前便開發「殺傷鏈」系統，要求在一旦發現有迫在眉睫的危機時，在「敵不動我不動，敵欲動我先動」的情況下，南韓的飛彈與戰機將鎖定北韓目標，摧毀北韓的彈道飛彈與核子設施，甚至對金正恩發起斬首行動。不過也有部份專家認為，「殺傷鏈」系統是試圖因應北韓核子威脅的一種合乎邏輯、但具有高風險，而且不一定靠得住的方式。

北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空（見圖），相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。（法新社）

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