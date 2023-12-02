為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南韓首枚軍事間諜衛星升空！兩韓情勢持續升溫

北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空（見圖），相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。（歐新社）

北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空（見圖），相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。（歐新社）

2023/12/02 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空，相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。

北韓在11月21日晚間成功發射偵察衛星，不僅讓兩韓關係緊張升溫，也引發國際關注，包含美國、南韓、日本、澳洲也將分別針對與北韓軍事偵察衛星有關的個人，採取單邊制裁措施。

綜合媒體報導，南韓週五也發射第一枚軍事間諜衛星，該衛星是由馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，並從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。《韓聯社》報導指出，獵鷹9號在1日上午10點19分升空，並在發射後約4分鐘時將偵察衛星送入軌道。上午11點37分則成功與地面站進行通信，顯示衛星運作正常。

報導提到，這枚衛星進入軌道，也代表南韓擁有首枚國產間諜衛星，可用來監控擁有核武的北韓。南韓也計畫在2025年底前再發射4枚間諜衛星，以提升對北韓的偵察能力。

南韓軍方官員也表示，希望偵察衛星能夠成為南韓「殺傷鏈」先發制人打擊系統的「眼睛」，因為它們能夠及時發現北韓潛在的核攻擊或飛彈攻擊，或是發出預警信號。

為因應日益升溫的北韓核武與飛彈威脅，南韓10幾年前便開發「殺傷鏈」系統，要求在一旦發現有迫在眉睫的危機時，在「敵不動我不動，敵欲動我先動」的情況下，南韓的飛彈與戰機將鎖定北韓目標，摧毀北韓的彈道飛彈與核子設施，甚至對金正恩發起斬首行動。不過也有部份專家認為，「殺傷鏈」系統是試圖因應北韓核子威脅的一種合乎邏輯、但具有高風險，而且不一定靠得住的方式。

北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空（見圖），相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。（法新社）

北韓日前發射軍事偵查衛星，引發國際關注，南韓於昨日也搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭，讓第一枚軍事間諜衛星升空（見圖），相關舉措讓南北韓局勢更加緊張。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遭國際撻伐 金正恩：發射偵察衛星是正當防衛
2023/11/24 14:10

遭國際撻伐 金正恩：發射偵察衛星是正當防衛
北韓撕毀兩韓協議 恢復軍事部署
2023/11/24 05:30

北韓撕毀兩韓協議 恢復軍事部署

互助共好的合作事業 以動畫探索社區再造創⽣
北韓3度發射軍事偵察衛星 南韓可能中止軍事協議回應
2023/11/22 06:18

北韓3度發射軍事偵察衛星 南韓可能中止軍事協議回應
南韓警告北韓停止間諜衛星發射活動 揚言採必要措施
2023/11/20 19:57

南韓警告北韓停止間諜衛星發射活動 揚言採必要措施

「錢」進2024！解鎖財務未來趁現在
監視北韓動態 南韓將發射首枚自製間諜衛星
2023/11/06 21:29

監視北韓動態 南韓將發射首枚自製間諜衛星
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播