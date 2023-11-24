北韓撕毀兩韓協議 恢復軍事部署

南韓國情院指出，北韓此次成功發射偵察衛星，與俄羅斯提供協助有關。圖為今年九月北韓領袖金正恩訪俄，俄國總統普廷刻意選在「東方太空發射場」與他會晤。（美聯社檔案照）

2023/11/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓廿一日晚間發射偵察衛星後，南韓隨即宣布中止兩韓二○一八年簽署的「九一九軍事協議」部分條款，北韓廿三日強硬回應，宣布全面撕毀這項協議，除將立即恢復此前停止的所有陸海空軍事措施外，還揚言將「更強大的武裝部隊和最新型武器」部署至兩韓邊界。南韓國防部回嗆，北韓是「做賊喊捉賊」。南韓情資顯示，北韓發射衛星成功有俄羅斯相助，還可能隨時進行核試。

北韓官媒中央通信社（KCNA）聲稱，發射偵察衛星是合法正當行使主權，南韓蓄意挑釁，讓「九一九軍事協議」成為空殼，因此從此刻起，朝方將不再受該協議約束，根據該協議暫停的所有軍事措施將立即恢復，並在軍事分界線（MDL）前線部署更強大的武力和新軍備，若雙方爆發衝突，韓方將承擔全部責任。

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對此，南韓國防部發言人回應稱，朝方掩蓋事實關係，倒打一耙，韓軍將密切關注朝方動態。

韓聯社報導，北韓廿二日深夜又從平壤順安一帶，朝日本海（韓稱東海）發射一枚彈道飛彈。南韓軍方表示，飛彈在離地後僅飛行數公里即爆炸，是「失敗的挑釁」。不過，南韓國家情報院廿三日表示，初步研判，北韓以彈道飛彈技術發射的偵察衛星，成功進入軌道，提前發射可能是為取得最佳氣象條件，以免再次失敗。

北韓成功發射偵察衛星 疑有俄協助

國情院向國會情報委員會表示，北韓此次成功發射偵察衛星，與俄羅斯提供協助有關。九月北韓領袖金正恩訪俄，俄國總統普廷公開表示要支援發射體技術；會談結束後，北韓向俄方提供設計圖及第一、二次發射的相關數據，俄方也向北韓提供分析結果。根據目前情資，北韓的洲際彈道飛彈仍處於起步階段，近期並未發現進行第七次核試的跡象，今年核試的可能性不大，但明年只要金正恩下定決心，仍有可能隨時進行核試。

在北韓五月第一次發射衛星失敗後，南韓打撈火箭殘骸，並與美國共同分析。分析結果顯示，當時搭載的衛星並非偵察衛星等級，且開發新型人造衛星一般約需三年，北韓聲稱拍到關島美軍基地動態，卻未公開相關影像，韓方對此存疑。

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