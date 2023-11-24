遭國際撻伐 金正恩：發射偵察衛星是正當防衛

金正恩23日會見了國家航空宇宙技術總局衛星工作相關人士，並與其合影留念。（法新社）

2023/11/24 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）24日稱，北韓國務委員會委員長金正恩就北韓擁有軍事偵察衛星一事，表示是「光明正大行使不能讓步秋毫、不可停息片刻的正當防衛權」。

據《韓聯社》報導，金正恩23日前往北韓國家航空宇宙技術總局，勉勵科學家、技術人員和幹部，並發表上述言論。繼今年5月、8月兩次發射衛星失敗後，北韓於21日晚間使用「千里馬-1」型新型衛星運載火箭，成功發射偵察衛星「萬里鏡-1」號。

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金正恩表示，新型運載火箭升空，預告北韓進入太空強國的新時代，稱這是「隨時掌握敵軍軍事企圖和妄動的偵察衛星，打造太空偵察兵和強而有力瞄準鏡的大事件。」

金正恩還表示，成功發射偵察衛星提升了北韓的戰爭遏止力，「讓我們更加奮發圖強，朝著黨提出的建立航空航太偵察能力的當前目標和未來目標邁進。」

據分析，金正恩23日提及的「目標」，可能是指進一步發射多顆偵察衛星。《朝中社》22日凌晨披露偵察衛星發射成功的消息時，曾稱該國將在短時間內發射多顆偵察衛星。

金正恩23日同時會見了技術總局衛星工作相關人士，並與其合影留念。按報導內容推測，金正恩之女金主愛當天隨行。此外，金正恩的夫人李雪主和金主愛都出席了當晚舉行的慶功宴會。

南韓總統辦公室表示，北韓發射所謂「偵察衛星」，公然違反了聯合國安理會的相關決議，是對國際社會發起的挑釁。

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