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北韓轉趨強硬！金正恩關閉電台、解散民間交流組織

韓聯社表示，北韓12日無預警關閉了平壤廣播電台，同時解散多個專責與南韓交流的民間組織。（法新社資料照）

韓聯社表示，北韓12日無預警關閉了平壤廣播電台，同時解散多個專責與南韓交流的民間組織。（法新社資料照）

2024/01/13 16:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體「韓聯社」表示，北韓12日無預警關閉了平壤廣播電台（Radio Pyongyang），該電台曾公然向南韓境內北韓間諜發送密碼訊息，同時解散多個專責與南韓交流的民間組織，印證該國領導人金正恩近日提出的「對韓政策轉變」方針。

綜合外媒報導，最近數週北韓動作頻頻，不斷升高朝鮮半島緊張情勢，除將南韓定義為「主要敵人」，更強調兩韓不可能實現統一，誓言加強針對美國及其太平洋盟友的核打擊能力。

平壤廣播電台官方網站同樣於13日無預警關閉。金正恩日前在勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議上強調，與南韓關係將進行「決定性的政策改變」，指示軍方做足準備，在危機發生時立刻對南韓實施佔領。

北韓13日也宣布，將解散負責與南韓交流的多個民間組織。北韓中央通信社（KCNA，朝中社）指出，將重新調整所有相關組織，包括「南北共同宣言委員會」（North Side Committee for Implementing June 15 Joint Declaration）、「朝鮮統一泛民族聯盟北方總部」（North Headquarters of the Pan-national Alliance for Korea's Reunification）等。

韓戰於1953年結束，實際上卻僅是休戰、並未簽訂和平條約，緊張局勢正日益加劇。總部位於首爾、長期關注北韓動向的「北韓新聞」（NK News）12日表示，多個北韓宣傳網站近日突遭關閉。

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