北韓轉趨強硬！金正恩關閉電台、解散民間交流組織

韓聯社表示,北韓12日無預警關閉了平壤廣播電台,同時解散多個專責與南韓交流的民間組織。(法新社資料照)

2024/01/13 16:42

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕南韓媒體「韓聯社」表示,北韓12日無預警關閉了平壤廣播電台(Radio Pyongyang),該電台曾公然向南韓境內北韓間諜發送密碼訊息,同時解散多個專責與南韓交流的民間組織,印證該國領導人金正恩近日提出的「對韓政策轉變」方針。

綜合外媒報導,最近數週北韓動作頻頻,不斷升高朝鮮半島緊張情勢,除將南韓定義為「主要敵人」,更強調兩韓不可能實現統一,誓言加強針對美國及其太平洋盟友的核打擊能力。

請繼續往下閱讀...

平壤廣播電台官方網站同樣於13日無預警關閉。金正恩日前在勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議上強調,與南韓關係將進行「決定性的政策改變」,指示軍方做足準備,在危機發生時立刻對南韓實施佔領。

北韓13日也宣布,將解散負責與南韓交流的多個民間組織。北韓中央通信社(KCNA,朝中社)指出,將重新調整所有相關組織,包括「南北共同宣言委員會」(North Side Committee for Implementing June 15 Joint Declaration)、「朝鮮統一泛民族聯盟北方總部」(North Headquarters of the Pan-national Alliance for Korea's Reunification)等。

韓戰於1953年結束,實際上卻僅是休戰、並未簽訂和平條約,緊張局勢正日益加劇。總部位於首爾、長期關注北韓動向的「北韓新聞」(NK News)12日表示,多個北韓宣傳網站近日突遭關閉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法