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金正恩視察軍火工廠 強調「南韓是北韓主要敵人」

北韓領導人金正恩近日視察兵工廠。（路透）

北韓領導人金正恩近日視察兵工廠。（路透）

2024/01/10 11:37

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日視察兵工廠時表示，在朝鮮半島上，北韓絕不會單方面決定「基於壓倒性力量的重大事件」，也從未想過要避戰，更稱「南韓是北韓的主要敵人」；此番言論與去年他在勞動黨第8屆九中全會上發言一致，即為平定南韓須加緊準備重大變革，加大威脅力道。

《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》報導，金正恩8至9日視察兵工廠「現場指導」時表示：「若南韓膽敢企圖對北韓使用武力或威脅北韓的主權、安全，我軍將毫不猶豫地動用手中一切手段與力量，徹底摧毀大韓民國。」據悉，金正恩2023年年底於勞動黨第8屆九中全會上曾下令要求「為平定南朝鮮（南韓）全域繼續加緊進行重大變革的準備」，加強對南韓威脅力度。

金正恩說，在與那些鼓吹與北韓對抗並致力於增強軍事實力的敵對國家之間的關係中，北韓的當務之急是加強自衛國防能力和核戰遏制力量。在長達近80年的漫長歲月裡，南韓一直致力於推翻北韓政權和體制，睜著猩紅血眼追求惡劣對決。他直言，「如今已到了必須將其視為北韓最敵對國家的時期。」

據悉，北韓勞動黨中央委員會書記趙春龍、金才龍、吳秀容，國防部長強純男、軍需工業部副部長金正植、勞動黨中央委副部長金與正、導彈總局局長張昌河等國防幹部陪同視察。

報導分析，金正恩將南韓明確界定為「主敵」之舉實屬罕見。金正恩曾在2021年10月的國防發展展會上提及，北韓面對的主要敵人是戰爭本身，而南韓國或美國等特定國家或勢力。然在此次視察軍工廠演說中，他卻強調南北韓是「敵對的兩個國家」，這番言論與他在勞動黨第8屆九中全會上發言的基調一致。

另外，《朝中社》公布照片可見，軍工廠內展示著數十輛短程彈道飛彈移動式發射車，金正恩在視察過程中下達指示。

南韓統一研究院首席研究員洪珉指出，畫面中可能是最大射程600公里的固體燃料飛彈「KN-24」的發射車。

北韓領導人金正恩近日視察兵工廠時表示，在韓半島上，北韓絕不會單方面決定基於壓倒性力量的重大事件，也從未想過要避戰，更稱「南韓是北韓的主要敵人」。（路透）

北韓領導人金正恩近日視察兵工廠時表示，在韓半島上，北韓絕不會單方面決定基於壓倒性力量的重大事件，也從未想過要避戰，更稱「南韓是北韓的主要敵人」。（路透）

北韓領導人金正恩近日視察兵工廠。（路透）

北韓領導人金正恩近日視察兵工廠。（路透）

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