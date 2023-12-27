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北韓勞動黨八屆九中全會 金正恩：2023是偉大變革之年

北韓中央通信社27日表示，勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議，已於26日揭開序幕。（法新社）

北韓中央通信社27日表示，勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議，已於26日揭開序幕。（法新社）

2023/12/27 13:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）27日表示，北韓勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議，26日已在勞動黨本部大樓揭開序幕。國務委員會委員長金正恩親自出席擴大會議，並就本年度黨和國家政策的落實情況進行總結報告。

韓聯社報導，金正恩在會上稱2023年為偉大的轉變與變革之年，指出今年在社會主義建設、增強國力等各方面，均取得巨大勝利。他詳細介紹了人民經濟整體發展指標，及在黨內建設、國家主權活動、政治、國防和外交領域取得的新變化及進展。

會議共分6個主要議程，包括總結本年度黨和國家政策的實施情況、明年的鬥爭方向、評估今年國家預算執行情況、提出明年國家預算案以及加強黨領導力的措施等。

北韓內閣總理金德訓、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨書記趙甬元、國防相強純男等高官，皆列席第八屆九中全會。

金正恩並補充，包括軍事偵察衛星在內的新型戰略武器發展，促使該國「處於軍事強國的地位」。

最近數週，北韓試射了最新的洲際彈道飛彈，強調其目的是評估核武力量的戰備狀態，應對美國及其盟友日益加劇的敵意，導致東亞緊張局勢升級。

美國、南韓和日本譴責北韓飛彈試射，啟動了3國即時共享北韓飛彈發射資訊的系統，並制定了往後的三邊軍事演習計畫，強勢回應北韓核威脅。

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