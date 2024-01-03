南韓生育率持續下跌 去年出生人口23萬5039人再創新低

南韓2023年全年出生人口有23萬5039人，創下歷年新低。（歐新社）

2024/01/03 13:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓出生率大幅下降，行政安全部今發布的一組統計數據顯示，以戶籍人口為準，南韓2023年全年出生人口23萬5039人，創下歷年新低。

根據《韓聯社》報導，行政安全部今公布統計數據顯示，南韓2023全年出生人口為23萬5039人，男性有12萬419人、女性有11萬462人，2023年的出生人口相較2021年、2022年分別下降11％和8％；此外，2023年12月出生人口下降至1萬6996人，創下單月最低紀錄。

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分析指出，在生育率持續走低的情況下，近幾年疫情導致結婚人數減少，因而造成出生人口減少。

報導提到，截至2023年12月，全國總人口約為5132.5萬人，年減11.3萬人。65歲以上長者相較去年同期約增加5％，達973萬人，被分類為兒童，介於0至17歲年齡層年下降3％，為707.7萬人。年齡中位數為44.8歲，大於2021年的43.7歲和2022年的44.2歲。

據了解，因實際出生時間與出生登記的時間未必完全相同，故依戶籍人口統計的出生人口資料與實際出生時間統計的統計廳數據將有差距。

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