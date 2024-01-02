華爾街日報：厭倦政府騷擾 中國年輕女性拒絕多生育

WSJ指出，儘管中國政府倡導生育，但中國女性大多不願意。（歐新社）

2024/01/02 15:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）2日報導，由於出生率持續下降，中國目前人口約14億，到2100年可能降至5億左右，而女性為此承受指責。雖然中國政府竭力倡導生育，但中國年輕女性大多拒絕，許多人厭倦政府的騷擾，也擔心養育孩子所必須付出的犧牲。

據報導，中國2012年的新生兒人數約1600萬，但2022年降至不到1000萬，「中國正在走向人口崩潰」。為此，中國國家主席習近平去年10月敦促中華全國婦女聯合會「防範及化解婦女領域的風險」。學者指出，「很明顯，他並不是在談論女性面臨的風險，而是將女性視為社會穩定的主要威脅」。

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即使在中國的農村地區，中共舉辦的有關「家庭價值」的講座也收效甚微。

在安徽省全椒縣的一家商場外，2個孩子的母親何艷靜（譯音）表示，她接到好幾位社區官員的電話，鼓勵她生第3胎，但她沒有這樣的計畫。她還透露，兒子就讀的幼兒園教室數量已減少一半，因為孩子人數不足。

何艷靜的朋友馮晨晨（譯音）是3歲女孩的母親，她也說親戚一直催促她生更多孩子，尤其是生一個男孩。然而，馮晨晨直言：「生了一個孩子，我想我已盡到自己的責任。」她還說生第2胎太貴，甚至告訴親戚：「只要你給我30萬人民幣，我就可以再生一個孩子。」

據報導，中國幼兒園數量在2022年下降2％，為15年來首次下降。新的產科病房建成幾年後就關閉；奶粉和尿布等嬰兒護理產品的銷量下降；專注於嬰兒用品的企業現在轉為經營老年人需求。

西安市居民表示，他們在去年8月七夕期間收到政府發送的問候：「祝你們在適當的年齡建立甜蜜的愛情和婚姻，讓我們延續中國人的血脈」。

這則訊息在社群媒體上引起強烈反感。一位網友覺得政府多管閒事，直言：「我的婆婆甚至沒催促我生第2胎。」另一位網友評論：「我想接下來，包辦婚姻（父母之命、媒妁之言的婚姻）將會捲土重來」。

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