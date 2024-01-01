落漆！南韓釜山無人機倒數跨年突取消 8.2萬人寒風中傻眼

南韓釜山水營區廣安里海水浴場跨年夜，原定有無人機華麗燈光秀、跨年倒數，孰料卻因為技術問提臨時取消，導致8.2萬人在寒風中傻眼。（圖擷自「@user-kb3vn5nw6g」YT影片）

2024/01/01 12:00

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山水營區廣安里海水浴場跨年夜，預計升起2000架無人機表演燈光秀，並排列出倒數數字跨年，吸引將近8.2萬人到場等候，但民眾在寒風中顫抖等到2024年都來了，仍然沒看到半架無人機，原來是發生技術問題造成活動取消了。

據《韓聯社》報導，水營區政府透露，無人機原本規劃在2024年1月1日來臨前3、4分鐘起飛，在天空中倒數並描繪出「青龍」影像，但由於通訊故障問題，最終在1日凌晨0時30分許確認完全取消。

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不過，彩排演出影片先前已在網路上公開，從中可以看到無人機動態呈現龍年到來的華麗景象，因此跨年夜到場的8.2萬人相當期待，怎知最後連半架無人機都沒有，導致民眾失望透頂。

更嚴重的是，為了前來觀看無人機演出，廣安里海水浴場附近的住宿都被搶訂一空，而且價格是平常的2至3倍左右，結果遊客花了大錢還看不到表演，簡直是賠了夫人又折兵。

有民眾不滿地表示，大多數人都在苦苦等候無人機出現，甚至都沒有意識到已經2024年了，大家在寒風中站了好幾個小時竟然是這樣的結果，而且主辦單位還沒有在現場廣播通知。

對此，水營區政府向那些在寒冷天氣裡等待許久的民眾致歉，坦言在取消演出之前曾多次嘗試啟動無人機隊，但最後沒有成功，由於狀況發生得相當臨時，因此在現場無法立即通報，將儘快以區長的名義發表道歉聲明，並在今天（1日）晚間7時重新表演。

廣安里海水浴場無人機跨年彩排，動態呈現出龍年的到來，可惜正式跨年時落漆。（圖擷自金在龍YT頻道）

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