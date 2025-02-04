高雄網紅女警上傳「薄紗露乳溝」開工影片！網友熱議火速下架

高雄網紅女警「小貝」。（取自「小貝」臉書）

2025/02/04 10:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕有「飛天小女警」稱號的高雄網紅女警「小貝」蔡玉貝，大年初五開工日，因在自己的IG上傳薄紗、低胸露乳溝影片，雖然胸前用浮水文字遮擋，仍博取眾多男性網友眼球，也引發討論，不久後下架但被截圖，由於「靠北警察」粉專恰巧有人PO文批評網紅警察們「警察是你的正職？還是兼職？」對此警方相當重視，將重新審視兩者定位。

高市刑大回應，經查蔡姓偵查佐於2月2日在私人社群網站張貼「初五開工」相關影片，該時段是她休假時間，且未有穿著警察服制或標識，經了解未影響勤務紀律，因放假時間休閒活動，為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，已主動下架，防止對警譽造成不當影響。

請繼續往下閱讀...

女警小貝自拍影片貼在自己IG，她在約15秒的影片中，身著低胸露乳溝的一件式薄紗，坐在床上，不時露出眨眼可愛表情，還刻意在胸部上方打上「初五開工嗎？！（誤）」、「偷放小福利」等文字，吸引粉絲目光，不過影片不久即下架。

性感影片引發網友討論，有人認為IG屬於個人展現自我的空間，況且外界不應物化女性，男生可以秀肌肉、胸肌，女性在法律的規範內為何不能展現柔美；但也有網友認為「網紅」已是半公眾人物，況且還有女警身分，應注意自身形象，不應只求搏流量、眼球，況且在專案、工作量不輕的刑事單位，可以在科技偵防上多加精進，定位上應非全職網紅。

粉專「靠北警察」上也有人向「網紅」警察們表達：「你們要利用身上這身制服博取眼球還有流量，是你們的自由，免去了在外面受理案件、風吹日曬的機會」應該知足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法