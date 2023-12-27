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日本JK大跳「魔性TikTok舞」 網狂讚：8成都在看那雙腿

女高中生上傳在教室跳舞的影片瞬間爆紅。（翻攝自TikTok／isin_odensin）

女高中生上傳在教室跳舞的影片瞬間爆紅。（翻攝自TikTok／isin_odensin）

2023/12/27 19:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名女高中生在TikTok（國際版），上傳一段在教室跳舞的18秒影片瞬間爆紅，截至現在已累積超過420萬次觀看，被轉發到推特（Twitter，已改名「X」）又吸引超過1300萬次觀看。許多網友說，女高中生跳舞的表情，笑起來特別有魅力，舞步又很魔性，忍不住想一直重播。

日本女高中生在TikTok上傳跳舞影片，並稱自己也想要一個男朋友。只見她留著瀏海跟長髮，穿著高中制服短裙，搭配日本歌手奧田民生的《さすらい》（浪跡天涯）大跳「魔性舞蹈」，儘管她動作僵硬、舞步搞怪，但全程面帶笑容，尤其一雙大眼睛及白皙長腿，更讓人看得欲罷不能。影片才短短18秒就有近19萬人狂讚，點閱次數突破420萬。

這部影片後續也被轉發至推特，吸引1300萬人朝聖，還有6萬多轉發，而影片中女高中生身分也被網友搜出來，今年15歲，目前在神奈川某高中就讀一年級。

不少網友在底下留言直呼「好可愛」，有人表示「不知為何，這個舞蹈方式令人上癮」、「充滿魔性的舞蹈，讓人想要一看再看」、「奇異的流暢感讓人看上癮」，甚至還有網友表示「我敢大膽預測有80%的人在看那雙腿」。

事實上，影片中的這段舞蹈並非女高中生自創，而是中國抖音網友「吹歌商店」，該網友常在抖音上分享魔性舞蹈，前陣子用《さすらい》跳的特殊舞步爆紅，也有許多日本高中生爭相模仿。

@isin_odensin ぼちも彼氏欲しいい@michan #さすらい ♬ Sasurai - Tamio Okuda

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