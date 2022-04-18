這也能賣？日女高校生賣「原味口罩」 客人聞香而來

日本傳出有女高中生在網路上販賣原味口罩。圖為示意圖，非新聞當事人。（圖擷取自Twitter@nana3030333、歐新社，本報合成）

2022/04/18 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球橫行2年多，大大地改變了我們地生活型態，其中一個就是要長時間佩戴口罩。如今竟然傳出，有日本女高中生在網路上轉賣「原味口罩」，還可依顧客喜好客製化。

根據postseven報導，最近日本社交媒體上突然出現大量以500日元（約新台幣115元）收購女性使用過口罩的案例。

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一名17歲的高二女生說，因為學校禁止打工，朋友建議她去賣口罩，抱著試試看的心情，她在推特上貼出戴過口罩的照片，並在貼文標記「賣口罩」的標籤，馬上就有人來訊詢問，還有客人提出希望口罩上「殘妝重一點」之類的客製要求，她就靠賣口罩，1個月進帳了1萬日元（約新台幣2300元）左右。

「我的賣不掉」34歲主婦：國小女兒賣得好

另外，也有媽媽販賣女兒用過的口罩，一名34歲主婦表示，她販賣就讀小學低年級女兒的口罩，她會在貼文上標記「JS」，意指小學女生，只賣給看得懂得內行人。她說，自己的口罩都賣不出去，但女兒口罩的銷量卻很好，目前女兒對此事並不知情，但她有得到孩子父親的同意。

據報導，販賣、購買未成年原味內衣褲在日本各地是違法的，但口罩並不在禁止的項目之內，無法可管。

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女子販賣原味口罩賺取外快。（圖取自推特）

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