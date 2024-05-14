獨居翁被詐3000萬賠上房產火速破案 女兒發文謝檢警承諾一事

一位李姓網友日前發文控訴，其父親價值3000萬的房子遭到歹人騙走過戶，桃園檢警12日拘提涉案的陳男到案，李姓女子也在臉書發文感謝，並承諾「未來只要是警察單位需要老人詐騙宣導的設計，我願意免費幫忙做」。（圖擷自臉書）

2024/05/14 08:21

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市李姓被害人聽信詐騙集團說詞，竟賣掉房產、陸續交付2千多萬元，女兒在臉書發文控訴，父親價值3000萬的房子遭騙走，痛斥台灣是「詐騙天堂」、「政府都不顧嗎」？引發輿論熱議。桃園檢警12日拘提涉案的陳男到案，李姓女子隨後再度發文感謝，並承諾「未來只要是警察單位需要老人詐騙宣導的設計，我願意免費幫忙做」。

在英國讀書的李姓女網友上週在臉書發千字文，直指人在台灣的老爸聽信詐騙集團投資獲利詐術，聲稱家中98坪「價值3000萬的房產竟被詐團騙過戶，老父落得身無分文」，引發外界關注。不過後續李姓老翁報案稱，他是在LINE社群被引誘加入名為「股市操盤」的群組，群組告知可以幫他盤獲利，由於沒有錢投資，他將房子賣了2700多萬元，之後陸續把錢交給對方，金額共達2590萬元。

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檢警調查循線後於12日拘提嫌犯陳彥翔，桃園地院晚間10點45分裁定收押禁見。李姓女網友於昨深夜也在臉書發文感謝執法單位，並為之前使用激動的字眼來談及自身經驗感到很抱歉，她也強調當時就是希望大家能多與老人宣導這個詐騙過程，希望大家知道我的文章沒有政治色彩與帶動任何風向的企圖。

李姓女網友也指出，「我要感謝全台警察們的協助，並且我完全理解你們的無奈，因為真得太多層出不窮的詐騙手法與事件，你們真得很辛苦也很疲憊」，並表示「本人今年也從英國皇家藝術學院畢業回台，我希望為台灣盡一份力。未來只要是警察單位需要老人詐騙宣導的設計，我願意免費幫忙做，只要貴單位不嫌棄。或是一些志工活動，時間允許，我一定積極參加。」

李姓女網友聲明全文如下︰ 這幾天在警察單位的協助之下，案情越來越明朗化，剛也有看到新聞了。並且上週基本每一天我爸都到警局配合調查，警察們真得很辛苦，從早查到晚。後續我們也會繼續默默與執法單位的配合。無論最後結果如何，我知道大家都很盡力! 我要為我之前使用激動的字眼來談及自身經驗感到很抱歉! 那天會發表這麼長的一篇文章，就是希望大家能多與老人宣導這個詐騙過程。但希望你們體諒我發文前一天時連死的決心都有了，真得是完全崩潰了….但想起我去世的媽媽，我驚醒!才沒有做傻事，因為我知道眼下照顧我年邁的爸爸才是最重要的事。 發文後被大量轉發，被認為有政治意圖，所以我關閉，因為這與我初衷不同，希望大家知道我的文章沒有政治色彩與帶動任何風向的企圖。網民就因為我多年前在疫情時期上過某個媒體的報導，題目是分享在英國疫情下封城的生活狀況。那時我心裡的想法就是有將封城的經驗分享給台灣的大家做一些參考，希望大家都能保護好自己與家人。只要任何媒體邀約我都很樂意，因為我覺得只要能幫助大家與社會的事，都應該盡微薄之力。 在英國創業多年來，我在英國幫忙多家台灣本土的品牌做設計，宣揚在地文化，例如珍珠奶茶店、炸雞店、台式餐廳….。我熱愛我的家鄉!我跟我來自各個國家的客戶還有同學說，你們一定要來我美麗的家鄉旅遊。人不能忘本，不能忘記孕育我們的土地! 無論任何黨派或顏色，在皮膚之下我們都是血肉之軀! 我媽從小告訴我，身而為人，要有人性，要有善良的心。 我的老師也跟我說:人要做對的事。 在此，我要感謝全台警察們的協助，並且我完全理解你們的無奈，因為真得太多層出不窮的詐騙手法與事件，你們真得很辛苦也很疲憊。 這一周我無法工作、腦子空白，這幾天我瘦了4公斤，我真得無法吃飯…睡覺一直驚醒。我需要一點時間來緩解心理….大量網友們給我的留言與加油打氣我收到了，謝謝我老朋友們一直幫忙我、安慰我，也感謝各個黨派的政治人物有私下給我訊息給我一些建議，還有律師、地政士等等專業人士給我意見，最感動是我們之前都不認識，你們還願意出手相助，台灣有你們這些溫暖與正義的人才是最美的風景。並且有人跟我分享也遇過類似的遭遇，我邊看邊心痛還是希望大家正視相關議題。 許多受害的網友給我私下分享，他們悲傷與痛苦的受騙經歷。讓我下定決心往後一定要更溫暖對待這個世界，因為你們的分享讓我能有一些勇氣與力量。哪怕是溫暖的字眼、還有一些鼓勵支持與安慰，在那種傷痛下，如果還要遭受到懷疑與鄙視真得是痛不欲生。 網友有些時候會談論是貪心造成，但其實每個人家裡都是有一些不好說的困難與壓力……很多人正常開心的外表之下，背負著極大壓力，只是不想讓人知道而已，反正我是一直再苦撐。我與父親從小感情非常好，此事件的發生，我未來會更加的檢討自己，並且在台照顧好我的老父親。這件事讓我們一家人更團結，風雨中更堅定。未來損失一定是有的，但我無論如何都會靠自己撐起這個家。也希望我的朋友們不要排斥我….，這件事後，我希望盡快調適好身心，回到正常生活。 最後想說，與其當躲在螢幕後的鍵盤俠，我更願意實際為我的家鄉貢獻: 1. 在此，本人今年也從英國皇家藝術學院畢業回台，這些年已經有英國與台灣的學歷，雙碩士與雙文憑。我希望為台灣盡一份力。未來只要是”警察單位需要老人詐騙宣導的設計，我願意免費幫忙做”，只要貴單位不嫌棄。或是一些志工活動，時間允許，我一定積極參加。 2. 我也下定決心未來要攻讀博士班做研究，並且為”老人議題”與”受害者心靈創傷療癒”之相關設計來做出實際貢獻。我的能力有限，但我認為哪怕是一點點一小步，我都會去努力；因為我知道，那種痛苦。 這次事件，我對台灣政府與警察單位非常的感謝! 在外多年打拼，終於決心今年返台。未來，對我來說只要是好的事，對社會有益的事，我都會去支持。台灣是我們生長的家，是孕育我們的土地。今天任何的社會問題其實都需要全民一起來守護! 每個人都出一點力，守望相助。換句話說，社會好與不好，每個人都是有責任的! 與其出張嘴責罵，不如動起來! 再次感激幫忙過的所有人。 以下是我爸特別交代: 感謝偵查大隊林大隊長、南崁江所長、莊偵查佐、洪副隊長，桃園地檢署吳檢察官。還有曾經參與本案調查的任何警官警員們。謝謝! 這兩天看了很多講經開釋，心平靜了很多，這世間生老病死苦，人要學會轉念。未來的日子，我與老父，兩人青菜配麵條也是過日子，一家人平安健康，就夠了。昨天是母親節，我知道我在天上的媽媽有回來看我…..，我們都好。

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