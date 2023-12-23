釀70死止咳糖漿無毒？ 印度公司否認行賄篡改測試樣本

印度製藥公司Maiden Pharmaceuticals否認賄賂藥品監管機構以更改藥品檢測樣本。（示意圖）（路透；本報合成）

2023/12/23 20:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕甘比亞於去年7月傳出逾70名5歲以下的兒童在服用了印度製的4款止咳糖漿後出現中毒的現象，最終身亡。然而該印度製藥公司表示，之後的藥品檢測結果顯示這些糖漿並沒有毒性，並否認了一份關於對藥品監管機構賄賂幫助更改檢測結果的投訴。

據《路透社》報導，印度哈里亞納邦（Haryana）的邦政府首長辛赫（Gagandeep Singh）週五（22日）表示，他的單位收到一份內容詳盡且全面的投訴報告，投訴事件為該邦的藥品監管機構在把糖漿的測試結果送至印度政府實驗室之前幫忙更換了樣本，以收受5000萬盧比（約1866.2萬新台幣）的賄賂。

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對此，止咳糖漿的製造公司Maiden Pharmaceuticals的創辦人戈亞爾（Naresh Kumar Goyal）出面澄清，「我們從未更改過樣本，對我們不利的證據並不存在，我們沒有行賄」。戈亞爾也補充，該投訴的背後應該是同業的競爭對手。辛赫則沒有採納戈亞爾的說詞。

在中毒事件發生不久後，世界衛生組織（WHO）便即刻展開調查，對4款止咳糖漿進行檢驗。結果顯示這些糖漿內的二甘醇和乙二醇嚴重超量，可能導致中毒，造成嚴重的腎損傷，這與哈里亞納邦藥品監管機構的檢測結果矛盾。

戈亞爾表示，他的工廠於去年10月中毒事件曝光後就被政府關閉，目前正在進行翻修，他已要求當局對該設施進行檢查，以便重新開啟。「他們當初指出一些問題時我們就修正了，工廠目前沒有任何問題。我們正在盡最大努力與有關的官員一起調查此事，這就是我們現在能做的」。印度衛生部針對此事則尚未做出回應。

印度製藥公司Maiden Pharmaceuticals否認賄賂藥品監管機構以更改藥品檢測樣本。（路透）

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