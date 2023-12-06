「言必稱西方」遭批鬥 中國校長收賄判刑

（彭博檔案照）

2023/12/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府加強對大學的意識形態控制！官方刊物「中國紀檢監察」最新一期披露，廣西壯族自治區一名大學校長，今年初被以收賄罪判刑，但文中對這名前校長的批評，還包括他「言必稱西方」。

加強控制大學意識形態

十二月一日出刊的最新一期「中國紀檢監察」，在探討行業系統性、地域性貪污問題的系列報導中，舉出前廣西科技大學黨委副書記、校長李思敏貪腐案的例子，指控他在廣西科大任職期間，在設備採購、工程款撥付等事務上收受賄賂一五○○餘萬人民幣（約六六○○萬台幣），今年三月廿四日被判處十一年有期徒刑。

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文中批評李思敏「自視甚高懸在半空，實際工作乏善可陳」，並指同事對他的共同印象是「恃才傲物，看什麼都不順眼」，以及「言必稱西方」，講話開篇就愛提歐美名校如何，認為學校職員思想落後。此外，李思敏身為該校黨委副書記，卻不願提起這個職務身分，「開會時在名牌上經常只寫校長，將黨委副書記這一職務去掉」。

星島日報指出，高等院校被中國官方視為意識形態工作的前線陣地，在當前實施「黨委領導下的校長負責制」，大學校長已非過去高於黨委書記，而是黨委書記排名在校長之上，「李思敏不提黨委副書記身分，言必稱西方，自然也成為政治罪狀」。

中國政府加強意識形態控制，還包括積極推動「媒體姓黨」。南韓「朝鮮日報」中文版一日披露，上海一家以積極翻譯西方大報著名的媒體，七月換了一名黨工出身的總裁後，隨即下達「外媒翻譯禁令」，不得已須使用外媒報導時，也只能引用官媒新華社翻譯的文章。報導指出，中國加強管制媒體、封鎖國外訊息，以便建構使中國領導階層意志分毫不差地傳達給大眾的系統。

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