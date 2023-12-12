以軍遭控使用白磷彈 美方擔憂、以軍認定合法使用

美國《華盛頓郵報》報導指出以色列國防軍使用白磷彈藥，導致平民受傷。美國白宮國家安全會議發言人柯比對此表示擔憂；以軍則回應，軍方合法使用彈藥。（美聯社）

2023/12/12 10:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》報導指出，以色列國防軍（IDF）近期在黎巴嫩南部使用美國所提供的白磷彈藥，導致平民受傷。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）對此表示擔憂，以軍則回應，軍方合法使用彈藥，且白磷是用於煙霧彈，而非攻擊或燃燒武器。

綜合外媒報導，《華盛頓郵報》11日報導指出，以軍10月在黎巴嫩南部發動攻擊時使用了美國製造的白磷彈，至少造成9名平民受傷，並有4間房屋被燒毀。由於白磷彈會引起嚴重燒傷與火災，被視為燃燒武器，爆炸產生的化學物質極易燃燒且有劇毒，一旦接觸人體將持續劇烈燃燒，造成嚴重灼傷或死亡。《日內瓦公約》規範內容提及，白磷彈可以合法用在製造煙幕彈、信號彈，但嚴禁在人口稠密的地區使用。

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柯比11日表示，拜登政府已得知報導內容，並對此感到擔憂，美方將試圖了解更多資訊。柯比強調，白磷具有「合法的軍事用途」，用於照明並產生煙霧，當美方向其他軍隊提供白磷等物品時，美方都期望這些物品以符合法規的方式使用。

針對質疑，以色列軍方回應，軍隊主要使用的煙霧彈不含白磷，但也有使用含有白磷的煙霧彈，選用煙霧彈標準則是受到作戰考量等因素影響。以軍強調，白磷彈藥是用於製造煙霧，而非攻擊或點火，在法律上並沒有被定義為燃燒武器。以軍指出，依照現有程序，白磷彈不得在城市地區使用，「除非在某些特殊情況下」，使用限制符合國際法，甚至更加嚴格。

以軍表示，軍方使用的是含有白磷的煙霧彈，此武器而非攻擊或燃燒武器。（路透）

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