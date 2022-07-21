謠言終結站》烏克蘭用白磷彈反擊俄軍？ 查核平台：影片造假

網傳烏克蘭用白磷彈反擊俄軍，查核平台表示此為不實訊息。（路透社資料照）

2022/07/21 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一部影片，稱俄羅斯入侵烏克蘭後戰情大好，烏克蘭為了扭轉局勢，使用白磷彈反擊俄軍，此一作法還得到美國的支持。不過經查核平台的查證，該影片變造了其他網路影片作為證據，也假造了烏克蘭使用白磷彈的新聞。

根據《MyGoPen》的查核報告，該網路影片批評烏克蘭為了反擊俄羅斯使用白磷彈的內容，可以在網路上搜尋到相似說法的內容農場文章。同時該網路影片所取用的轟炸畫面，其實是由烏克蘭馬立波市政顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）發布，俄軍轟炸烏克蘭亞速鋼鐵廠的畫面。

請繼續往下閱讀...

同時查核平台使用「白磷」、「澤倫斯基」作為關鍵字搜索，找到許多媒體報導烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄軍使用白磷彈的新聞。但網路影片宣稱的內容，並未出現在任何報導之中，因此是沒有事實根據的說法。

白磷彈是用白磷製成的武器，而白磷容易在溫度10到15度以上的室溫點燃。白磷燃燒時會產生大量煙霧，也會黏在皮膚上，接觸時可能會造成深及骨頭的燒傷，治療後還可能會重覆引燃，對平民有相當大的傷害。俄羅斯是否對亞速鋼鐵廠發射白磷彈，目前沒有確切的證據。而網路影片宣稱烏克蘭用白磷彈反擊俄軍，則是錯誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法