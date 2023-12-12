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以國防長：以軍包圍哈瑪斯在北加薩的最後據點

以色列國防部長葛朗特11日表示，以軍正在包圍哈瑪斯位於北加薩的最後兩個據點。（路透）

以色列國防部長葛朗特11日表示，以軍正在包圍哈瑪斯位於北加薩的最後兩個據點。（路透）

2023/12/12 09:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）持續在加薩地區打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）11日表示，以軍正在包圍哈瑪斯位於北加薩的最後兩個據點，並呼籲哈瑪斯武裝份子投降。

綜合外媒報導，葛朗特11日在記者會中指出，以色列軍隊已包圍哈瑪斯在賈巴利亞（Jabaliya）與什賈亞區（Shejaiya）的兩處據點，兩地正處於崩潰邊緣，投降的哈瑪斯武裝份子表示，他們缺乏武器和食物。葛朗特表示，最近幾天已有數百名哈瑪斯成員向以色列投降，「無論誰投降，性命都能獲得保障」。

葛朗特也透露，近期有些曾參與10月7日行動的哈瑪斯武裝份子被捕後，對以方透露內部情報，葛朗特說：「他們告訴我們非常有趣的事。」此外，葛朗特向哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）喊話，強調辛瓦的命運和哈馬斯其他的高階指揮官、基層士兵都一樣，不是投降就是死亡，沒有第三條路。

以軍與以色列安全局（ISA）宣布，在過去一個月內逮捕了500多名哈瑪斯武裝份子，目前已執行移交作業，未來將進一步審訊。

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