譴責哈瑪斯性暴力行為 布林肯：已超出我所見所聞

美國國務卿布林肯表示，哈瑪斯在10月7日犯下的性暴力罪行已超出他的所見所聞。（路透）

2023/12/11 10:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列南部地區，大舉屠殺平民、燒殺擄掠，並犯下多起強姦暴行，以色列當局目前正針對哈瑪斯犯下的暴行展開調查、蒐集證據與證詞。美國國務卿布林肯在10日播出的《CNN》/a>節目「國情咨文」（State of the Union）中表示，哈瑪斯在10月7日犯下的性暴力罪行已超出他的所見所聞。

布林肯在「國情咨文」節目中指出，在10月7日當天看到的暴行已超出人類的描述與理解消化範圍，「我們之前已經討論過這些問題，但我們在10月7日看到的性暴力罪行，超出了我所見過的任何事」。

請繼續往下閱讀...

布林肯表示，「我不知道為何世界各國、各國領導人與國際組織針對這議題關注地如此緩慢」，他認為國際間的緩慢作為已引起許多人注意，他也很高興有人注意到此事。當布林肯被問到為何聯合國與國際社會對這些指控的反應如此緩慢時，布林肯強調：「我想這是那些組織、國家應該問問自己的問題。」

以色列上週在聯合國總部主辦的一個小組會議中討論了哈馬斯的性暴力行為，其中有幾位發言者重申，聯合國婦女署等一些人權組織在譴責強暴和性暴力指控方面，行動過於緩慢。

針對目前的加薩戰事，布林肯對以色列示警，要求以色列採取更多措施來保護平民及提供人道救援。至於以色列未來的行動時程表以及美國認為以方目前行動將持續多長時間時，布林肯則說美國正在和以色列討論，但不會提供任何的進一步細節，「以色列必須自己做出決定，當然每個人都希望看到這事件盡快結束」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法