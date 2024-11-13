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    曾為英王加冕 坎特布里大主教為包庇性虐案辭職

    英國坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）週二（12日）宣布辭職。（美聯社）

    英國坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）週二（12日）宣布辭職。（美聯社）

    2024/11/13 06:10

    首次上稿 11-12 23:50
    更新時間 11-13 06:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）是全球聖公會的精神領袖，週二（12日）他卻宣布辭職，為教會包庇性侵和虐待案件辭職下台負責。他上週曾表態不會辭職。

    綜合外媒報導，上週四相關調查報告發布後，引發民眾質疑英國教會高層缺乏問責制度，而曾主持英王查爾斯加冕等多個英王室重要儀式的大主教威爾比，在日益增加的壓力下，週二宣布請辭。

    威爾比的辭職聲明指出，「在尋求國王陛下的許可後，我決定辭去坎特布里大主教的職務。」他說，「很明顯，我必須對2013年至2024年這段漫長且令人痛苦的時期承擔個人和機構責任⋯⋯我相信辭職符合英國國教的最大利益。」

    目前還不清楚威爾比何時離職。他在辭職聲明中表示：「一旦完成對必要義務的審查，包括英格蘭和聖公會的義務，就會決定確切的時間。」

    這起教會性侵虐待案的主角，是已故英國律師史密斯（John Smyth），被控曾在宗教營隊對多達130名兒童和年輕男子實施「身體、性、精神上的創傷性攻擊」，相關行為從1970年代持續至2018年他去世之前。

    調查指出，威爾比在2013年8月就任坎特布里大主教後，曾被告知史密斯的虐待案件，但未向警方報案。他上週也承認，在得知此事後，沒有確保這些指控得到應有的「積極」追查，一度表態不會辭職。

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