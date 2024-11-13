35人慘死！珠海無差別撞人 中國警方通報被抓包有2版本......

過有網友發現珠海市公安局發布兩種不同版本的警情通報，紅圈處的陳述在新版通報被刪除。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/11/13 06:46

首次上稿 00:15

更新時間 06:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市樊姓男子11日晚間駕駛越野休旅車衝進「珠海體育中心」廣場，在場內道路橫衝直撞，涉嫌「無差別」狠撞路人，當地警方12日通報指稱，這起事件造成35死43傷，也曝光肇事駕駛部分資訊。不過，珠海公安發表的「警情通報」卻被發現有2版本，又引發議論。

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62歲樊姓男子11日晚間7點48分駕駛這輛黑色越野休旅車突然在珠海體育中心內部道路，衝向路上散步、運動的人群，加足油門高速橫衝直撞，至少數十人閃避不及被撞倒，有人就此倒地不起、血流遍地。珠海市公安局12日晚間發布「警情通報」稱，這起事件造成35人送醫搶救無效身亡，另有43人正住院治療，暫無生命危險。

警方稱凶嫌自殘昏迷 疑因離婚訴訟積怨

珠海公安局稱，肇事的樊姓男子衝撞運動的市民後，準備駕車逃跑時被趕赴現場的公安和民警控制住，當時樊男企圖持刀自殘，其頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治中，暫時無法接受訊問。公安還稱，「初步查明是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。公安機關對樊某涉嫌以危險方法，危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。」

不過有網友發現，在此之前珠海公安其實早就發布不同版本的通報，新版通報刪去「經查，近年樊某與前妻因離婚後財產分割糾紛，先後到基層人民法院和市中級人民法院提起民事訴訟，樊某不服判決結果提起再審，目前案件正在再審審理過程中」的陳述。公安為何要發布兩種不同版本的警情通報？為何刪去有關肇事駕駛離婚訴訟的陳述？掀起網友討論猜測。

另外，旅義華僑作家李穎分享網傳開車撞人樊姓男子被送到珠海市人民醫院的病例，可以看到其姓氏、年齡、婚姻狀況和珠海公安披露的一樣，現居地和戶口登記地為珠海市香洲區，入院時間為11日晚上10點59分，現病史顯示「患者1小時前疑自殘致頸部、胸部多處出血。無昏迷、無嘔吐、無四肢抽搐、無呼吸困難......患者精神狀態一般......」。引發猜疑的是，警情通報稱樊男被捕時傷重昏迷，但網傳病例卻稱男子沒有昏迷狀況。

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中國廣東珠海體育中心11日晚間發生越野車無差別撞人事件，大量傷者倒地畫面在網上瘋傳。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

網傳開車撞人樊姓男子，被送到珠海市人民醫院的病例。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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