緬甸強震恐奪逾萬命 地震專家：是天災也是人禍

29日拍攝的畫面顯示，鄰近震央的緬甸第二大城瓦城（曼德勒）的1棟公寓大樓不敵強震威力，坍塌成一堆廢墟瓦礫。（法新社）

2025/03/30 06:32

首次上稿 03-29 23:42

更新時間 03-30 06:32

〔編譯張沛元／台北報導〕緬甸28日遭逢可能是該國數十年來最嚴重的地震，而且災難模型顯示，這起強震最後可能會奪走上萬條人命，以及恐造成超越緬甸國內生產總額（GDP）的數百億美元的損失。

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專家指出，緬甸強震的災情之所以會如此嚴重，除了地震所在的斷層又長又直以致威力強大，緬甸基礎建設脆弱阻礙救援，以及過去4年內戰破壞當地的救難與醫療系統，也脫離不了關係。

英國倫敦大學學院（UCL）的大地構造學專家貝爾（Rebecca Bell）說，該地震應是位於西邊的印度板塊與構成東南亞大部分地區的巽他板塊的交會處的實皆斷層（Sagaing Fault）左右「走滑」所致。

貝爾說，實皆斷層長達1200公里，而且非常筆直，意味地震時地殼會大面積滑動——斷層滑動的面積愈大，地震威力就愈大；再加上震央極淺，意味地震能量傳到上方人口稠密區時，釋放得還不夠多，以致導致地表劇烈震動……此種情況下的地震怕是「特別有破壞性」。

英國專家指出，緬甸過去也曾遭強震侵襲，過去1個世紀以來曾發生14次規模6或以上的地震，包括1956年在瓦城（曼德勒，Mandalay）附近規模6.8的地震，而瓦城就位於28日7.7強震震央附近。

時至今日，與過去不同的是，緬甸近數十年蓋了不少鋼筋混凝土高樓，但當地戰亂頻仍，又未能徹底執行建築設計執行。

英國倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway University of London）地球科學系的沃特金森（Ian Watkinson）說，實皆斷層沿線過去所有規模7或更大的地震，都發生在緬甸相對未開發、多是低層木屋與磚造建築之際；而28日的強震，是現代緬甸基建的首場防震考驗。

UCL的減災專家凱爾曼（Ilan Kelman）表示，老生常談有云：地震不會害死人，倒塌的基礎建設才會；政府理應負責規劃法規與建築規範，而這場天災暴露出緬甸政府沒能做到哪些早該在地震來襲前做好、能在地震來襲時保命的措施。

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