哈瑪斯威脅殺人質 以色列續轟南加薩

哈瑪斯警告，若以色列拒絕談判、換囚或達成哈方要求，剩餘的一三七名人質將無法活著離開加薩走廊。圖為獲釋的以色列人質（左）十日在一場聲援活動中，與母親（右）及友人擁抱。（歐新社）

2023/12/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的停火協議，自本月一日截止後迄今未有重啟跡象。哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」十日警告，若以方拒絕談判、換囚或達成哈方要求，剩餘的一三七名人質便不能活著離開加薩走廊。居中斡旋的卡達表示，仍在努力促成新的停火協議，並爭取釋放更多人質；同時也警告，以色列持續的猛烈轟炸限縮了取得成果的窗口。

卡達︰力促新停火協議

哈瑪斯的威脅並未阻擋以色列的攻勢，以軍砲轟加薩走廊南部最大城市甘尤尼斯，加薩中部與北部城市也發生激烈戰鬥和轟炸。加薩戰爭至今已造成約一．八萬名巴勒斯坦人和一○一名以色列士兵死亡，加薩地區幾乎沒有電力、糧食或乾淨用水，醫療系統也瀕臨崩潰。

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世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞十日坦承，即使世衛執行委員會通過卡達等國提出的緊急動議，取得更多醫療人員與資源管道，也難以改善加薩「災難性」的衛生狀況。

美擴大聯合部隊 抗葉門叛軍

以色列總理納坦雅胡十日向哈瑪斯喊話，「戰爭仍在持續，但這是哈瑪斯終結的開始」，「我要對哈瑪斯的恐怖份子說：結束了，別為了（哈瑪斯領袖）辛瓦賣命，立刻投降」。納坦雅胡還說過去數日已有數十名哈瑪斯戰士向以軍投降，但無證據支持這種說法；哈瑪斯也予以駁斥。

華盛頓郵報報導，在伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）宣布將攻擊所有開往以色列的船隻後，美國號召盟友擴大專注紅海和亞丁灣的「一五三聯合任務部隊」（Combined Task Force 153）行動，以應對青年運動的威脅。一五三部隊是卅九個國家組成「聯合海上部隊」（Combined Maritime Force）的一部分。

白宮國家安全會議發言人柯比表示，此舉旨在確保區域內有足夠的軍事資產，嚇阻青年運動在紅海等海域對海上貿易的威脅。前五角大廈官員馬克羅伊認為，利用海上維安部隊保護區域水道立意良善，但要籌措足夠船艦有效執行任務，恐將是一大挑戰；美國可以為此做出許多貢獻，但可能需要從其他區域調派船隻。

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