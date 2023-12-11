黎巴嫩衝突升級！ 以色列與真主黨激烈交火

10日在黎巴嫩首都貝魯特，可見2架以軍戰鬥機自空中掠過，留下白色煙跡。（路透）

2023/12/11 09:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列、黎巴嫩邊境的軍事衝突10日不斷升級，黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）向以色列陣地發動了自殺式無人機和飛彈攻擊；以軍則對黎巴嫩南部的數個城鎮、村莊發動空襲。

據路透報導，10月7日以哈戰爭爆發後，黎巴嫩真主黨便對以色列發起進攻，為雙方2006年以來最大規模交火，所幸衝突大多控制在兩國邊境地區。真主黨與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）均受到伊朗支持。

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黎巴嫩官員希傑齊（Ali Hijazi）表示，以色列對該國城鎮艾塔龍（Aitaroun）的空襲行動，摧毀了至少5棟房屋，稱「神的干預避免了任何人員死亡。僅有3名女子、2名男子受傷」。

真主黨高級官員法德拉勒（Hassan Fadlallah）則表示，以色列升級了空襲力道，該組織將以不同型態的攻擊回應，改變「武器的性質或攻擊的目標」。

對此，以色列國防軍（IDF）指出，「可疑空中目標」自黎巴嫩發射，越境後其中2個目標遭攔截，2名以色列士兵受到較嚴重傷勢，另有數人輕傷。

以色列戰鬥機隨即「對黎巴嫩境內的真主黨目標展開一系列攻擊行動」。黎巴嫩首都貝魯特可見2架以軍戰鬥機自空中掠過，留下一道道白色煙跡。

真主黨聲稱，攻擊以色列是為了支持加薩走廊的巴勒斯坦人；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則警告，真主黨若發動全面戰爭，「貝魯特將淪為加薩」。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）發出聲明，強調「因誤判引發更大規模衝突的可能性正在上升」。

真主黨10日宣布已對以色列發動數起襲擊事件，包括向以色列北部亞拉（Ya'ara）的以軍陣地發射了自殺式無人機；此外，真主黨亦發射了數枚布爾坎飛彈（Burkan missiles）。

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