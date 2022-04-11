逾800度高溫恐燒穿皮肉！ 英情報示警俄軍恐用白磷彈攻擊馬立波

烏克蘭軍隊3月27日曾指控，俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近使用白磷彈攻擊。（圖擷取自「@ChristopherJM」推特）

2022/04/11 16:47

〔編譯陳成良／綜和報導〕俄羅斯軍隊準備針對烏克蘭東部發動大規模進攻，而此前已傳出俄軍曾在烏東戰場動用遭禁用的武器「白磷彈」。英國國防部11日示警，俄軍可能使用白磷彈攻擊東南部港口城市馬立波（Mariupol）。

英國國防部在推文公布的最新情資中指出，馬立波的戰鬥正在加劇，增加了俄軍使用白磷彈的可能性。此外，英國情報官員稱，俄軍繼續使用非制導炸彈。大大增加了進一步導致平民傷亡的風險。

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英國最新情報還證實了烏克蘭國防部的消息，烏軍前一天在頓涅茨克和盧甘斯克地區擊退了數次襲擊，摧毀了數輛俄羅斯坦克、車輛和火砲系統。

烏克蘭軍隊3月27日曾指控，俄軍在東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近使用白磷彈攻擊。

白磷用於戰爭的原因有很多，當白磷彈爆炸時，裡面的化學物質會與空氣發生反應，形成厚厚的白雲，許多國家都利用它來製造煙幕來掩護或向軍隊發送訊號。

但白磷燃燒溫度可超過攝氏800度，代表如果與人體接觸，可以直接燒毀人骨。長期接觸白磷還可以進入血液，毒害心臟、肝臟和腎臟等器官，導致多重器官衰竭。白磷本身的煙霧也會損害肺部。

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