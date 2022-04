畫面曝光！ 俄軍遭烏軍砲擊後 成群沿路狼狽狂奔

2022/04/11 16:40

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入兵侵略烏克蘭,烏克蘭軍方以無人機配合精準的火砲攻擊,讓俄軍節節敗退損失慘重,有段俄軍遭受烏軍砲擊後沿路逃跑的影片在推特流出,撤退的狼狽模樣讓各國網友齊聲叫好。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)今日po出一段影片,可以看到一開始遠處受到攻擊後冒出了白煙,過不久後許多俄軍士兵隨著音樂陸續湧出,沿著道路向後逃跑,但烏軍的砲火仍不間斷的攻擊,原po在推文中表示「根據烏軍第59機步旅提供的影片顯示,俄軍正在逃離烏軍的砲擊。」

網友們看到貼文後紛紛留言「我覺得這部影片解釋了,很多人對於為什麼俄軍拋棄這麼多的設備的疑問」、「可惜無法調整當時砲擊的方向」、「如果烏軍打準一點,他們可能連跑都不能跑」、「多跑步有益身體健康」、「當蟑螂逃跑時」、「沒什麼掩體?難怪俄軍在烏克蘭死傷一片」。

Video from Ukraine's 59th Motorized Brigade reportedly showing Russian troops running away from Ukrainian artillery strikes.https://t.co/GRcKXFBZSC pic.twitter.com/xaKzBworQ0