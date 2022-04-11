畫面曝光！ 俄軍遭烏軍砲擊後 成群沿路狼狽狂奔

俄羅斯軍隊遭到烏軍砲擊後，成群狼狽沿路狂奔。（圖擷取自@RALee85 推特）

2022/04/11 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入兵侵略烏克蘭，烏克蘭軍方以無人機配合精準的火砲攻擊，讓俄軍節節敗退損失慘重，有段俄軍遭受烏軍砲擊後沿路逃跑的影片在推特流出，撤退的狼狽模樣讓各國網友齊聲叫好。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日po出一段影片，可以看到一開始遠處受到攻擊後冒出了白煙，過不久後許多俄軍士兵隨著音樂陸續湧出，沿著道路向後逃跑，但烏軍的砲火仍不間斷的攻擊，原po在推文中表示「根據烏軍第59機步旅提供的影片顯示，俄軍正在逃離烏軍的砲擊。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「我覺得這部影片解釋了，很多人對於為什麼俄軍拋棄這麼多的設備的疑問」、「可惜無法調整當時砲擊的方向」、「如果烏軍打準一點，他們可能連跑都不能跑」、「多跑步有益身體健康」、「當蟑螂逃跑時」、「沒什麼掩體？難怪俄軍在烏克蘭死傷一片」。

Video from Ukraine's 59th Motorized Brigade reportedly showing Russian troops running away from Ukrainian artillery strikes.https://t.co/GRcKXFBZSC pic.twitter.com/xaKzBworQ0 — Rob Lee （@RALee85） April 11, 2022

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