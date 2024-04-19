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習近平決心控制台灣 CIA局長伯恩斯：美國須認真看待

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。 （美聯社）

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。 （美聯社）

2024/04/19 16:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）18日表示，在與中國競爭上，美國有許多挑戰須面對，尤其中國國家主席習近平「已經下定決心要控制台灣」，儘管這不代表他近期就會採取行動，但美國必須認真看待習近平的野心。

美國之音（VOA）報導，伯恩斯18日出席德州小布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）舉行「領導力論壇：自由的呼喚」（Forum on Leadership－The Call of Freedom）演講時提到，「沒有人能忽視習近平的野心。」過去冷戰美國跟俄國主要聚焦在意識形態與軍事競爭，但如今在「習近平治理下」的中國，競爭層面更加廣泛，包含網路空間和外太空。

伯恩斯續提，「今天的技術革命改變所有人的生活、工作、戰鬥與競爭方式，而中國領導層也非常堅決要試圖贏得『技術競爭』。」他指出這些都是美國正在面對的挑戰，其中有許多已擴及東亞地區，「我認為習近平已下定決心要在他的政治生涯中控制台灣，這並不表示他計劃明天或下個月或明年就要入侵，但這意味我們必須非常嚴肅對待那個野心。」

不過伯恩斯也透露，習近平正面對許多內部挑戰、經濟復甦與經濟成長問題，「在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行後，經濟成長不如預期，且中國內部現在還有許多挑戰」因此就算中國野心勃勃且軍事正在現代化，也不是無人能敵的巨人。

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