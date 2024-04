澳洲敦促公民離開以色列 美駐耶路薩冷使館發安全警示

2024/04/19 16:05

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列當地時間19日凌晨反擊空襲伊朗,伊朗第3大城伊斯法罕(Isfahan)傳出爆炸巨響,對此澳洲外交貿易部表示,敦促人在以色列或巴勒斯坦被占領地的公民應在安全情況下離開,美國駐耶路撒冷大使館也發布安全警示聲明,提醒美國公民應持續保持警惕。

綜合外媒報導,澳洲外交貿易部(DFAT)今表示,以色列面臨高度軍事報復和恐怖襲擊的威脅,由於安全局勢可能迅速惡化,當局敦促澳洲公民身在以色列或巴勒斯坦被占領地的公民應在安全情況下離開。

澳洲外交貿易部補充,軍事襲擊可能導致空域關閉、航班取消或改道以及其他旅行中斷;另,以國特拉維夫本-古里安國際機場可能因安全問題考量,導致短時間內暫停營運。

與此同時,美國駐耶路撒冷大使館19日針對職員及其家屬發布安全警示聲明,內容提及消息傳出以色列在伊朗境內發動報復性反擊,出於謹慎考量直至另行通知之前,美國政府職員和其家屬被限制不得在特拉維夫、耶路撒冷和貝爾謝巴(Beersheva)以外地區進行個人旅遊。

美國駐耶路撒冷大使館也提醒該國公民,因為安全事件經常在毫無徵兆情況下發生,故須謹慎行事並提高個人安全意識。安全情勢依然複雜,且可能依據政治局勢和最新發生事件而迅速變化。

There’s a high threat of military reprisals & terrorist attacks against Israel & Israeli interests across the region. The security situation could deteriorate quickly. We urge Australians in Israel or the Occupied Palestinian Territories to depart if it's safe to do so. (1/3)