又獲俄軍大禮包！ 烏軍清理基輔郊區 擄獲大量俄軍武器彈藥

烏軍在基輔郊區擄獲大量俄軍武器彈藥。（圖擷取自@Osinttechnical 推特）

2022/04/11 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍的奮勇抵抗，讓俄軍損失慘重與士氣低迷，俄軍常常有叛逃的士兵或遺棄的裝備被烏軍所擄獲，烏軍在清理基輔郊區時，擄獲了大量的武器與彈藥。

推特帳號@Osinttechnical在推特po出照片，可以看到照片中有許多綠色的彈藥箱堆疊在一起，箱子打開後有各式軍火彈藥與武器，有152公厘榴彈砲、125公厘戰車砲、RPG火箭彈等彈藥資源。

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雖然俄軍已撤離烏國北部，並將重心轉至烏東頓巴斯（Donbas）地區，但有消息傳出俄軍正在重組烏克蘭的行動指揮部隊，但自開戰以來受戰損、運輸補給規劃紊亂等影響，俄軍最少還需要1個星期重整旗鼓才能作戰，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨也警告，「俄軍將在烏東的州展開更大行動，接下來幾天的戰事至關重要，與戰事中的任何一週同樣重要」。

Ukrainian National Guard soldiers have recovered a large quantity of munitions from the western suburbs of Kyiv, 125mm tank ammunition, small arms ammunition, and RPG rounds. pic.twitter.com/hQGcc5JJwG — OSINTtechnical （@Osinttechnical） April 11, 2022

裡面有各種彈藥資源。（圖擷取自@Osinttechnical 推特）

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