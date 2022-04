又獲俄軍大禮包！ 烏軍清理基輔郊區 擄獲大量俄軍武器彈藥

2022/04/11 15:41

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍的奮勇抵抗,讓俄軍損失慘重與士氣低迷,俄軍常常有叛逃的士兵或遺棄的裝備被烏軍所擄獲,烏軍在清理基輔郊區時,擄獲了大量的武器與彈藥。

推特帳號@Osinttechnical在推特po出照片,可以看到照片中有許多綠色的彈藥箱堆疊在一起,箱子打開後有各式軍火彈藥與武器,有152公厘榴彈砲、125公厘戰車砲、RPG火箭彈等彈藥資源。

雖然俄軍已撤離烏國北部,並將重心轉至烏東頓巴斯(Donbas)地區,但有消息傳出俄軍正在重組烏克蘭的行動指揮部隊,但自開戰以來受戰損、運輸補給規劃紊亂等影響,俄軍最少還需要1個星期重整旗鼓才能作戰,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)昨也警告,「俄軍將在烏東的州展開更大行動,接下來幾天的戰事至關重要,與戰事中的任何一週同樣重要」。

Ukrainian National Guard soldiers have recovered a large quantity of munitions from the western suburbs of Kyiv, 125mm tank ammunition, small arms ammunition, and RPG rounds. pic.twitter.com/hQGcc5JJwG