控唐寧街官邸跳蚤充斥 前首相特拉斯：元凶為強森愛犬

英國前首相特拉斯。（法新社）

2024/04/18 19:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國前首相特拉斯（Liz Truss）在她的新書中揭露，儘管唐寧街（Downing Street）的首相官邸是英國的政治中樞，但該地卻有著嚴重的跳蚤問題，讓她「數週渾身發癢」，而她認為造成跳蚤問題的元凶，就是前首相強森（Boris Johnson）的愛犬迪林（Dilyn）。

英國廣播公司（BBC）報導，特拉斯在她的著作中描述，她先前擔任首相時居住的唐寧街11號「充斥著跳蚤」，導致她「好幾週全身發癢」，因此「整棟房子都必須噴灑除蚤劑」。

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雖然唐寧街10號名義上是首相官邸，但由於隔壁的唐寧街11號更為寬敞，因此自布萊爾（Tony Blair）以來，歷屆英國首相都是入住11號，10號則成為財政大臣的住所。

現任首相蘇納克（Rishi Sunak）先前擔任財政大臣時也是住在10號，不過他在當上首相後打破了傳統，選擇繼續生活在10號，因此11號就成了現任財政大臣杭特（Jeremy Hunt）的住處。

杭特表示，當他得知要搬家到唐寧街11號之後，「我自費更換了所有的地毯--所了花不少錢，因為經手的必須是一間沒有安全問題的公司。所以我很高興的宣布，杭特家不再有跳蚤問題。」

特拉斯表示，前任首相強森（中）的愛犬迪林，是導致唐寧街11號充斥跳蚤的元凶。（路透）

英國財政大臣杭特現為唐寧街11號住戶，他稱已解決唐寧街11號的跳蚤孳生問題。（美聯社資料照）

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