保護衛士：中國在習近平治下 加強株連維權人士家屬

已故中國第一位諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞和她的弟弟，是中國現代株連的典型案例之一，而且持續時間長達十幾年。（歐新社檔案照）

2023/12/11 06:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕12月10日是聯合國通過《世界人權宣言》75週年，也是「國際人權日」73週年。總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發佈《惶恐不安的家人：21世紀中國的株連現象》報告，指出在中國國家主席習近平統治下，北京當局正加強對維權人士家屬的株連，將集體懲罰操作成一種政治工具，企圖藉此箝制異議。

保護衛士報告基於對十幾名維權人士的採訪並整理媒體報導，指出從2015年到2022年，至少發生50起這類株連案件，包括對維權人士家屬的拘留、驅逐、騷擾或暴力襲擊等。

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報告指出，在當今中共統治下，株連這種封建行為在數量及類型上日益嚴峻，株連目標從嬰兒和幼兒到老人，無一例外，集體懲罰被做為強迫認罪、嚇阻家庭成員參與運動，以及迫使旅居海外的批評者噤聲的手段之一。

報告羅列中國對維權人士的集體懲罰／株連行為的6大類型：失去自由—包括軟禁、強迫失蹤、無醫學理由非自願送入精神病院、拘留、正式逮捕和監禁；失去住所—從住所被強制驅逐；失去教育權—包括拒絕報名入學、被退學等；失去收入—包括凍結銀行帳戶、降職、終止雇傭關係、取消社會保障金；出境禁令—包括拒絕出境和國際航班登機、沒收護照、拒絕簽發或換發新護照；人身暴力—包括毆打、威脅、虐待致死等。

報告指出，已故中國第一位諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞和她的弟弟，是中國現代株連的典型案例之一，而且持續時間長達十餘年。2010年，劉曉波榮獲諾貝爾和平獎，此後劉霞一直被軟禁，直到2018年才最終獲准離開中國，前往德國。自始至終，劉霞從未被指控犯有任何罪行。2013年，她的弟弟劉暉在一次不公平審判中因詐騙罪被判處11年徒刑，此舉被視為當局試圖恐嚇劉霞，讓其對丈夫的處境保密。1年後，在劉霞配合當局保持沉默的條件下，劉暉得以保外就醫。甚至當劉曉波於2017年在監獄醫院去世時，劉霞仍被軟禁。

最後，在國際社會強烈抗議下，劉霞在2018年獲准前往德國定居。此後，很可能因為弟弟還在中國，劉霞仍對自己和丈夫的遭遇保持沉默，以避免弟弟受到懲罰，當局隨時都可能取消他的保外就醫待遇。2023年6月，劉霞前往印度拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，再次拒絕媒體的採訪邀請。

報告還舉例，活動人士兼音樂人劉四仿2019年12月因參與廈門聚會，被迫半夜逃往香港以躲避逮捕，在與妻子盧麗娜約定好在香港會合當天，劉四仿妻兒卻未現身，因為中國警察在深圳將他的妻兒攔下帶走，並被指定居所監視居住3天。

此後，盧麗娜由於被強制驅逐而被迫搬家，他們的兒子被數所學校拒之門外，她數次嘗試出境都被禁止，直到2022年10月離婚10個月後，才取道澳門經台北到美國，與劉四仿團聚並重婚。

今年4月，中國人權律師余文生和他的妻子許豔，在前往歐盟駐北京辦事處會見歐盟大使的途中，遭中國警方拘留。熟悉此案的律師包龍軍表示，這對夫婦面臨「顛覆國家政權」和「尋釁滋事」的指控，目前仍在拘留中。

其他中國維權人士，例如被取消律師資格的人權律師王全璋，出獄後仍繼續面臨當局的騷擾，家人被迫多次搬家。

報告列舉的其他案例，還包括2018年在上海直播向習近平海報潑墨的董瑤瓊，她的父親董建彪幾年後被株連致死；異議藝術家、詩人王藏2022年11月因煽動顛覆國家政權罪，被判刑4年，在他2020年被拘留後不到3週，妻子王麗芹也被拘捕，後來遭判刑2年半，留下4個孩子。

人權律師謝燕益在2015年7月的「大抓捕」中失蹤，並被指定居所監視居住關押，2016年1月被正式逮捕。在此期間，他的妻子原珊珊為丈夫和其他失蹤的法律活動人士奔走聲援，導致她和2名不到10歲的兒子被四處驅趕，失去住所。

「保護衛士」10日發佈《惶恐不安的家人：21世紀中國的株連現象》報告，指出在中國國家主席習近平統治下，北京當局正加強對維權人士家屬的株連，將集體懲罰操作成一種政治工具，企圖藉此箝制異議。（取自保護衛士官網）

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