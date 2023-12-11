加拿大調查亞投行 無限期暫停參與

由於亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）被前加拿大籍主管指控遭中共把持，並做為牟利工具，加拿大政府表示決定擴大審查，在此期間無限期暫停參與。（路透檔案照）

2023/12/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕總部設於北京、由中國國家主席習近平一手推動的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行），由於一名加拿大籍高階主管因不滿該行被中共把持而辭職。加拿大政府表示，將擴大對亞投行的調查，並無限期暫停參與亞投行運作。

今年六月，時任亞投行全球公關總監畢加博（Bob Pickard）指控，中共滲透亞投行，放貸給中國「一帶一路」倡議鎖定、對中國有利的建設計畫，是中國實現地緣政治目標的工具。在畢加博提出指控後，加拿大即暫停參與亞投行運作。加拿大財政部八日發表聲明指出，在最近一次世界銀行和國際貨幣基金（IMF）年度會議期間，已向澳洲、英國、德國和瑞典提出這些擔憂。

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亞投行於二○一六年啟動，旨在對抗西方對世銀和IMF的主導地位，在全球擁有一○六個成員，包括澳洲、加拿大、法國和德國。

穆迪怕遭報復 要中國員工在家上班

法新社報導，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）聲明表示，加國正在與一些最密切的合作夥伴協商，擴大對亞投行的審查，並無限期暫停對該行的參與。該調查將包括對亞投行投資及其治理和管理架構的分析，並評估亞投行管理層如何回應畢加博的指控。

亞投行和中國外交部否認畢加博的指控，宣稱亞投行是以「公開、擇優、透明」方式運作，沒有證據表明它聽命於中國的利益。

畢加博基於中國拘禁加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗的前例，擔心自身安危，在他人建議下，提出辭呈後隨即倉促離開中國，抵達日本才宣布此事。

另外，國際信評機構「穆迪」（Moody’s）五日宣布，調降中國政府信用評等展望，從「穩定」降至「負面」。英國金融時報引述兩名員工透露，為避免中國當地辦公室遭到中方突襲搜索，早在調降主權信用評等前，就建議中國員工最好在家上班，並建議香港分析師暫勿前往中國，再度凸顯外資在中國經商風險升高。

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