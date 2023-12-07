歐中峰會召開 雙方激烈過招

第24次中歐峰會7日在北京登場，中國國家主席習近平（中）在北京釣魚台國賓館會見歐盟執委會主席馮德萊恩（右）和歐洲理事會主席米歇爾（左）。（美聯社）

2023/12/07 21:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕第24次中歐峰會7日在北京登場，聚焦烏克蘭與貿易問題。中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）時表示，中歐應成為互利合作，不斷增強政治互信，馮德萊恩則呼籲解決歐盟與中國之間的 「不平衡情況和分歧」。

中歐峰會2019年之後因武漢肺炎疫情以視訊進行，今年是4年來首度恢復面對面形式舉行；但去年的中歐視訊峰會因中國不願表態譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為而鬧僵。美國之音（VOA）引述歐洲專家看法指出，北京努力改善與布魯塞爾的關係，但避免作出重大讓步，中國在貿易和外交上進行戰術調整是可能的，但實際戰略上的轉變是不大可能。

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習近平在會面中警告歐盟高級官員，中國和歐洲不應將彼此視為競爭對手，也不應因其不同的政治體係而陷入對抗。他也表示，中國願意將歐盟視為關鍵的經濟和貿易夥伴，並在科技領域，包括人工智慧（AI）方面進行合作。

馮德萊恩當面告訴習近平，中國是歐盟最大的貿易夥伴，但顯然存在著需要解決的不平衡和分歧；米歇爾同樣表示，歐盟希望與中國建立穩定、互利的關係，但同時說，「今天我們將促進我們的歐洲價值觀，包括人權和民主」。

馮德萊恩、米歇爾以及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），這次在中國的訪問僅為期一天，這將是他們在明年歐洲議會選舉之前，與中國高級官員會面的最後機會，該選舉將引發歐盟領導層的變動。

中國國務院總理李強主持中歐峰會時表示，中方堅持對話，反對脫鉤，也反對違背市場經濟基本準則，把經貿問題泛政治化、泛安全化，希望歐方審慎推出限制性經貿政策及貿易救濟措施，保持貿易和投資市場開放。

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