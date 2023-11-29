習近平家族涉足電動車產業 歐中峰會添變數

中國國家主席習近平外甥女吳雅凝（左）與英籍丈夫福大牛（Daniel Foa，右）。（取自X平台）

2023/11/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟與中國下個月將於北京舉行領袖峰會，歐盟執委會主席馮德萊恩日前甫對與中國的雙邊貿易關係表達強烈不滿，包括中方對電動車業不公平補貼，但中國國家主席習近平外甥女吳雅凝丈夫福大牛（Daniel Foa）為中國電動車產業中人，直接參與該產業擴張、並從政府補貼和建造新廠中獲利，讓解決該問題變得更複雜，專家預料這場歐中峰會恐將遭遇「嚴寒」。

英籍外甥女婿是美新創電動車Fisker董事 預計明年在中國投產

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美國智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）廿七日發表的一篇分析指出，馮德萊恩本月在一場政策演講中嚴厲抨擊中國政府對電動車產業的高額補貼，導致中國生產的大量廉價電動車席捲歐洲市場，「這是中國產業政策蓄意為之，不僅製造出更多工業競爭對象，還讓受保護領域的過剩產能傾銷國際市場，可能破壞我們的工業基礎」。她還批評，中國去年對歐盟貿易順差將近四千億歐元（約十三．九兆台幣），創史上最大的全球貿易順差。

歐盟控北京不公平補貼電動車產業 廉價傾銷歐洲

CEPA指出，馮德萊恩和歐盟理事會主席米歇爾率領的代表團下月抵達北京時，最好在與中國國務院總理李強會談之前，先和習近平提及中國電動車不公平補貼一事，因為習近平家族直接參與該產業擴張，同時也從政府補貼和建造新廠中獲利。

Fisker是鴻海客戶 去年在上海設立經銷中心

據分析，其中的關鍵人物為英國人福大牛，他娶了習近平二姊齊安安女兒吳雅凝。福大牛二○○五年移居中國，參與一系列清潔能源的合資計畫，之後和吳雅凝結婚。去年夏天，福大牛突然出現在公眾視線，因為一家處境艱難的美國新創電動車廠菲斯克（Fisker）宣布在上海建立經銷中心，並任命在汽車業經驗豐富的福大牛為中國董事會成員。CEPA引述美國「大西洋」雜誌對福大牛的介紹指出，「就是這樣一個過去在北京外國人常光顧的昏暗酒吧中閒晃的人，現在在人民大會堂與企業執行長和世界領袖談笑風生」。菲斯克也是鴻海電動車供應鏈的客戶。

不放心特斯拉？北京大力補貼Fisker在中設廠

目前，菲斯克仍落後於世界首富馬斯克旗下的特斯拉等競爭對手，但中國領導層對如歐盟般可能採「去風險」行動的馬斯克不放心，更傾向與能信任之人合作，這給了福大牛一席之地。菲斯克經營團隊今年已在上海會晤官員和商界領袖，討論汽車供應鏈、物流、倉儲和生產問題。這類計畫通常需中國政府許可，並提供補貼和稅務優惠，而菲斯克預計明年就能在中國投產。

歐盟已對中國電動車不公平補貼展開調查，但習近平也下令反擊。中國駐歐盟大使傅聰指歐盟總體政策「令人費解」，譴責該調查歧視性地針對三家中企、未涵蓋外國電動車廠。CEPA指出，對於習近平家族涉入電動車業，進而捲入中歐重大爭議之一，馮德萊恩及其團隊不會感到意外，反而會加強他們與中國據理力爭的決心。馮德萊恩強調，中國輕忽國際規則，與歐盟的利益和價值背道而馳。

中國國家主席習近平外甥女吳雅凝丈夫福大牛，直接參與中國電動車產業擴張、並從政府補貼和建造新廠中獲利。圖為中國比亞迪電動車在德國慕尼黑展出。（美聯社檔案照）

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