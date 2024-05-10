中企騙蓋運河 尼加拉瓜醒了

尼加拉瓜國會8日取消授予中國商人王靖的運河特許經營權。圖為王靖（右）和尼國總統奧蒂嘉（左）2013年6月簽署運河特許協議。（美聯社檔案照）

2024/05/10 05:30

簽約動工10年沒動靜 收回百年特許權

〔編譯周虹汶／綜合報導〕尼加拉瓜左翼總統奧蒂嘉領導的政府二○一三年於國會強行火速通過奧蒂嘉支持的「第八四○號法案」，將長達百年的當地建設跨洋運河權及經營權，特許給沒沒無聞的中國商人王靖的「香港尼加拉瓜運河開發投資有限公司」（HKND），但一四年在抗爭中舉行的象徵性破土動工儀式至今已十年，該計畫連接大西洋和太平洋海岸的尼加拉瓜運河仍無任何工程完成，奧蒂嘉八日已向尼國國會提出廢除上述特許權提案並獲通過。

在中吸金數百億 早被戳破

流亡美國的尼國反對派領導人邁雷納（Medardo Mairena）感嘆，「奧蒂嘉在做出沒收農民土地的安排十年之後，才意識到自己的失敗，真是令人感到遺憾。」奧蒂嘉政府過去聲稱運河計畫將創造數以萬計的就業機會並刺激經濟，但英國廣播公司（BBC）二一年已直指「尼加拉瓜運河的神話，早已在中國國內被戳穿為讓無數投資者損失數百億人民幣的騙局」。

請繼續往下閱讀...

原本想挑戰巴拿馬運河

該運河計畫總長約二七八公里，耗資五百億美元，連接大西洋與太平洋，足以挑戰巴拿馬運河地位，原訂一九年完成這項宣稱可帶領尼國「脫貧」的「世紀工程」；但順利完工得把中美洲最大的尼加拉瓜湖一分為二，穿越尼國最重要的淡水保護區、破壞廿二種瀕危物種棲息的自然保護區以外，也導致包括加勒比海海岸受保護的原住民社區等近十二萬人流離失所，嚴重危及環境和農村社區成了計畫爭議的關鍵。

簽約中企無經驗無資金

此外，工程共須徵收近七千名貧民土地，但徵收「公平價格」由HKND決定；又法院是由執政的「桑定民族解放陣線」把持，農民申訴無門。遑論HKND當年於第八四○號法案草擬前夕，才在避稅天堂開曼群島註冊，且過去並無建造運河等相關經驗，甚至一四年底儀式性動工時還不知五百億美元資金來源。

接連引發農民抗爭、政爭

多達數千名尼國農民因此曾在一四年走上街頭抗議，指其危害尼國民眾權益甚鉅；奧蒂嘉過去盟友也對該「賣國」行徑看不下去，當時揚言「再次革命」。尼國一八年為此再爆發大規模政爭，結果不僅當局暴力鎮壓，尼加拉瓜法官一九年更對三名被控推動「失敗政變」的農民領袖分別判處二一六年、二一○年、一五九年有期徒刑，遠超過尼國法定的卅年刑期上限。

尼加拉瓜運河規模達500億美元，2014年底舉行象徵性開工儀式，卻毫無進展，甚至引發居民和環保團體抗議。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法