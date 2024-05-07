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拜登才剛致電重申反對立場 以色列仍空襲拉法、控制過境點

以色列軍方今（7日）宣布控制拉法通往埃及的過境點，公布第401裝甲旅戰車通過的畫面。（路透）

以色列軍方今（7日）宣布控制拉法通往埃及的過境點，公布第401裝甲旅戰車通過的畫面。（路透）

2024/05/07 16:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列6日在加薩走廊南部大城拉法（Rafah）空投傳單，要求平民撤離，引發國際對於以色列進軍拉法可能引起人道危機的質疑，美國總統拜登緊急致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），重申反對進攻拉法，不過以色列6日晚間已經空襲拉法，同時控制拉法通往埃及的過境點。

綜合外媒報導，在以色列空投傳單預告可能的拉法進攻後，美國總統拜登緊急致電以色列總理納坦雅胡，雙方通話約30分鐘，白宮國家安全委員會發言人柯比透露：「總統重申了他對拉法的明確立場」，即美國「不支持在拉法展開地面行動」，柯比補充說，「總統不希望看到拉法的行動給那裡尋求庇護的100萬多人帶來更大的風險」。

不過在通話結束後，以色列展開更進一步行動，6日晚間對拉法展開空襲，稱空襲針對拉法50多個哈瑪斯據點，巴勒斯坦方面宣稱以軍空襲造成15人死亡。

以色列軍方今（7日）宣布控制拉法通往埃及的過境點，公布第401裝甲旅戰車通過的畫面，巴勒斯坦官員證實，以色列戰車佔領過境點，這個加薩和埃及之間的唯一過境點已經完全停止人道援助活動。

一位熟悉以色列計畫的消息人士透露，以色列對拉法的有限行動旨在向哈瑪斯施加壓力，迫使其同意達成停火和釋放人質的協議。

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