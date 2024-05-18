呼籲企業和中國做生意國安優先 印度外長：攸關國家利益

印度外交部長蘇杰生3月訪問東京。（法新社檔案照）

2024/05/18 20:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）17日呼籲印度企業界，與中國做生意，要透過「國安過濾器」，同時多採取本地採購、本地製造，並強調，這對我們的國家安全有利。

印度《印度斯坦時報（Hindustan Times）》、《新德里電視台（NDTV）》17日報導，蘇杰生當天出席印度工商界組織「印度工業總會（CII）」年度企業峰會，在演說後的問答環節，回應與中國貿易的問題時說，印度企業將得用「國家安全過濾器」，這不表示完全杜絕從中國進口，但是在商業上，要評估國家安全的敏感性。

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他說，「關於中國，我們依舊鼓勵國人在印度製造、在印度獲取供應來源、在印度採購」，「我們並未完全禁止與中國合作，但是坦白說，如果有印度公司可供選擇，我們會更希望你們與印度公司合作。我認為，這對我們的國家安全有利，我們希望你們思考，這也對你們企業的長遠有利」。

被問到中印邊界爭議，他說，「你們會與擅自闖進你家客廳，設法破壞你家圍籬的人做生意嗎？你不會，這是常識」。他意指4年前中印在爭議邊境對峙事件，蘇杰生向來堅持，中印邊境沒有和平，兩國關係就不能正常化。

蘇杰生在這場會議上發表演說，談到烏俄戰爭、由於戰爭和制裁對物流帶來的干擾，燃料、糧食、肥料危機，以及「在亞洲，由於協議不被遵守、法治被忽視，陸上和海上的新緊張情勢出現」等，這些正為世界經濟帶來一場「完美風暴」。

他提到對經濟活動被「武器化」的憂心，表示印度對「過度的市占率、金融主導和科技追蹤」感到憂心，因為這些「實際上已經使幾乎任何形式的經濟活動，都可能被武器化」，「我們已經看到出口和進口、原料的取得、甚至觀光業的穩定，都被用來施加政治壓力」。

蘇杰生說，當前需要的不再只是一切如常，信任和可靠變得非常重要，尤其需要在供應源上去風險，並且在敏感、關鍵和新興技術領域加強合作，需要體認到，印度經濟優先事項需要與其戰略利益一致。

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