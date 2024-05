頂冰雹花6小時騎鐵馬登山頂 英82歲嬤只為籌助加薩資金

2024/05/18 23:19

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕一名來自英國倫敦南部的82歲婦女瓊斯(Anne Jones)為支持籌集援助加薩地區的經費,騎乘自行車爬上環法自行車賽著名賽段的法國風禿山(Mont Ventoux),花費6小時成功登頂,為加薩人民募集了1萬3000英鎊(約為新台幣53萬)。

根據英國《BBC》報導,已有6個孫子的瓊斯在去年與阿莫斯信託基金(Amos Trust)董事羅斯(Chris Rose)在進行自行車旅程途中受到啟發,於是計畫登上有著「普羅旺斯野獸」之稱的風禿山,以此募集援助資金。

瓊斯在全球線上捐款平台「JustGiving」的捐款頁面上寫著,「他寧願這樣利用他的時間,也不願自己在絕望和痛苦之中擔憂」。

阿莫斯信託基金派出一隊人陪同瓊斯的騎行,當中人員表示,看到80多歲的老人能夠執行這樣的活動,鼓舞了所有人,而瓊斯也獲得家人朋友以及加薩民眾的大力支持。

瓊斯在6小時的路途中抵抗襲來的冰雹、降雨和霧氣,最終成功抵達海拔達1910公尺的風禿山頂峰。對此高齡82歲的瓊斯表示,自己很高興能完成這項壯舉,並期望這能讓人們改變看到「老面孔」時先入為主的想法。

過去曾是心理治療師的瓊斯也表示自己想鼓勵他人走出門,「有很多人到了65歲,認為年齡問題讓很多事情無法再做,但我傳遞出的訊息是他們可以去做」。

Mad respect to Anne Jones. She's got some years on me and is clearly kicking my arse in the fitness levels. Mont Ventoux?! Mate. MATE. MAAATE!

And raising £ for Gaza. Respect.

Love to see it. https://t.co/xLSHCp1QdV