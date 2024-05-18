頂冰雹花6小時騎鐵馬登山頂 英82歲嬤只為籌助加薩資金

英82歲婦女瓊斯為籌集經費援助加薩，騎自行車爬上環法自行車賽著名賽段的法國風禿山（Mont Ventoux）。（法新社檔案照）

2024/05/18 23:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自英國倫敦南部的82歲婦女瓊斯（Anne Jones）為支持籌集援助加薩地區的經費，騎乘自行車爬上環法自行車賽著名賽段的法國風禿山（Mont Ventoux），花費6小時成功登頂，為加薩人民募集了1萬3000英鎊（約為新台幣53萬）。

根據英國《BBC》報導，已有6個孫子的瓊斯在去年與阿莫斯信託基金（Amos Trust）董事羅斯（Chris Rose）在進行自行車旅程途中受到啟發，於是計畫登上有著「普羅旺斯野獸」之稱的風禿山，以此募集援助資金。

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瓊斯在全球線上捐款平台「JustGiving」的捐款頁面上寫著，「他寧願這樣利用他的時間，也不願自己在絕望和痛苦之中擔憂」。

阿莫斯信託基金派出一隊人陪同瓊斯的騎行，當中人員表示，看到80多歲的老人能夠執行這樣的活動，鼓舞了所有人，而瓊斯也獲得家人朋友以及加薩民眾的大力支持。

瓊斯在6小時的路途中抵抗襲來的冰雹、降雨和霧氣，最終成功抵達海拔達1910公尺的風禿山頂峰。對此高齡82歲的瓊斯表示，自己很高興能完成這項壯舉，並期望這能讓人們改變看到「老面孔」時先入為主的想法。

過去曾是心理治療師的瓊斯也表示自己想鼓勵他人走出門，「有很多人到了65歲，認為年齡問題讓很多事情無法再做，但我傳遞出的訊息是他們可以去做」。

Mad respect to Anne Jones. She's got some years on me and is clearly kicking my arse in the fitness levels. Mont Ventoux?! Mate. MATE. MAAATE!

And raising £ for Gaza. Respect.

Love to see it. https://t.co/xLSHCp1QdV — Siân ✊????✊????✊????✊????✊????????????????????️‍???? （@Sian_L_S） May 18, 2024

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