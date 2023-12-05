歐中峰會前喊話 馮德萊恩：歐盟不會容忍與中國貿易逆差擴大

即將出席12月7日在北京舉辦的「歐中峰會」，歐聯執委會主席馮德萊恩說，歐盟成員國不會永遠容忍與中國間的貿易不平衡不斷擴大。（路透檔案照）

2023/12/05 23:58

〔中央社〕歐中峰會將於7日登場，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩今天在會前強調，歐盟成員國將不會永遠容忍與中國間的貿易不平衡不斷擴大。

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在「歐洲新聞編輯室」（European Newsroom）計畫下接受《法新社》採訪時表示，歐盟有保護自身市場的工具，但更希望透過談判解決問題。

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馮德萊恩及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）將出席在北京舉行的歐中峰會。這將是2019年以來，歐盟領袖首次和中國國家主席習近平及中國國務院總理李強進行面對面會談，這次會議焦點擺在貿易事務及在烏克蘭和中東的戰爭。

就經濟議題部分，馮德萊恩強調，歐洲並不是要嘗試與中國「脫鉤」，而是要讓已變得過度朝一方傾斜的雙邊關係「去風險化」。

她說：「我們已見到貿易不平衡日漸惡化。過去2年（歐盟對中國的）貿易逆差已翻倍，達到目前的接近4000億歐元（約新台幣13兆6000億元）。」

馮德萊恩進一步表示：「隨著時間過去，歐洲領袖將不會容忍貿易關係失衡。我們有保護我們市場的工具。」

但她也說：「不過我們更希望談判出解決辦法。比方現在提出來討論這些選項，如果中國仔細予以考慮，我認為也符合他們的利益。」

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