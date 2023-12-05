立陶宛稱中國結束抵制 德媒：顯示小國也有力量

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，中國已解除對立陶宛大部分的經濟施壓措施，雙方已接近和解。（美聯社檔案照）

2023/12/05 06:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕立陶宛加強與台灣關係，遭到中國報復，導致對中出口貿易幾乎歸零。不過，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上月表示，中方已解除大部分的經濟施壓措施，雙方已接近和解。德國媒體指出，此事顯示雙方在歐中峰會前緩和關係的決心，同時表明小國也有力量。

德國之聲中文網報導，《法蘭克福匯報》在一篇題為「北京結束對立陶宛的貿易抵制」的報導中指出，在經歷長期對峙後，中國與許多西方國家及其合作夥伴的關係，似乎略有緩和。在美國總統拜登和中國國家主席習近平上月在舊金山舉行「拜習會」後，中國批准美國科技業的一項重要收購案，並允許萬事達卡（Mastercard）進入中國市場。

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中國、日本和南韓3國的外交部長，最近也舉行會晤。此外，自12月初開始，包括德國在內的5個歐盟國家公民，可以免簽證前往中國，令歐洲企業感到驚訝但歡迎。

2021年，立陶宛政府同意在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，激怒中國祭出報復措施，導致立陶宛的供貨量在2022年驟降80％。2022年底，歐盟將立陶宛與中國的貿易爭端訴諸世界貿易組織（WTO）。

文章指出，立陶宛和中國都希望7日在北京舉行的歐中峰會，能成為雙邊關係緩和的一步。許多人將立陶宛與中國改善關係，視為北京試圖振興經濟的努力之一。立陶宛的情況類似於中國與澳洲的衝突，澳洲要求對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源進行獨立調查後，北京對坎培拉實施懲罰性關稅，但這場衝突最近也有所緩和，澳洲總理艾班尼斯上月訪問北京。與立陶宛相似，澳洲也沒有屈服。

美國智庫「大西洋理事會」學者米科塔（Andrew Michta）指出，如果像立陶宛這種小國也能夠堅持原則，並依然獲得勝利，對於歐洲的大國來說，將是一個教訓。

文章指出，在東歐大部分地區，中國不再被視為好夥伴。去年，波羅的海國家拉脫維亞和愛沙尼亞仿效立陶宛，退出中國在 2012 年成立的中東歐國家17+1機制，轉而與台灣建立貿易代表處，招致北京不滿。此外，捷克也違背與中國進行投資和密切經濟合作的承諾，向台灣靠攏。

文章認為，中國還因為在烏克蘭戰爭中的立場，進一步失去許多東歐國家的信任。波蘭外長將烏克蘭與中國聲稱擁有主權的台灣類比，並批評法國總統馬克宏在北京粉飾太平的作法。

文章最後寫道，立陶宛外長藍斯柏吉斯對與北京未來的對話表達樂觀態度，駐立陶宛台灣代表處的名稱雖然遭到北京批評，但據稱該名稱將保持不變，「這不是個問題」。

德國之聲報導：https://www.dw.com/zh/%E5%BE%B7%E8%AF%AD%E5%AA%92%E4%BD%93-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%BA%E4%BD%95%E7%BB%93%E6%9D%9F%E4%BA%86%E5%AF%B9%E7%AB%8B%E9%99%B6%E5%AE%9B%E7%9A%84%E8%B4%B8%E6%98%93%E6%8A%B5%E5%88%B6/a-67616441

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