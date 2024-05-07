日沖繩那霸市公所疑發現「炸藥行李箱」 緊急疏散2000人避難
日本沖繩縣那霸市公所今（7）日上午，有職員在館內發現1個可疑的行李箱，懷疑裡面裝有爆裂物，目前全館所有人員被緊急撤離，警方則派遣爆破小組前往現場調查。（圖擷取自@eriko_tamaki 社群平台「X」）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市公所今（7）日中午，向警方通報指出，有職員在市公所1樓大廳櫃台附近，發現1個可疑的行李箱，經過廣播後無人認領，懷疑裡面裝有爆裂物。目前市公所已經緊急關閉，館內員工和和一般民眾等2000人被疏散至鄰近國小校園避難，警方則派遣爆破小組前往現場調查。
綜合日媒報導，根據那霸市公所指出，今日上午10點30分左右，市公所職員在市公所大樓1樓大廳櫃台附近，發現1個外型可疑的金色行李箱，職員透過館內廣播要求失主認領，然而在經過4次廣播後，始終無人出面認領該行李箱，讓市公所懷疑該行李箱裡面裝有爆裂物，並在中午12點42分左右，撥打110向警方報案。
請繼續往下閱讀...
報導指出，那霸市公所前一天曾收到電子郵件，內文威脅將於7日下午引爆那霸市的文化設施，雖尚未釐清行李箱和該封威脅電郵是否有關聯，但市公所不敢大意，報案後緊急下令閉館，同時將館內職員和一般民眾全部疏散至鄰近的國小避難。警方獲報後，已派遣爆破小組前往市公所調查；當地消防局則出動11輛消防車和救護車在外待命。
【全館閉鎖】那覇市役所に不審物と通報、6日に爆破予告メールもhttps://t.co/XxXMBJ5xxj— ライブドアニュース （@livedoornews） May 7, 2024
沖縄県警が爆発物処理班を派遣して現場を確認している。市によると、6日に爆破を予告するメールが届いており、「施設を7日13時34分に爆破する。たくさんの人が死にます」と記されていた。
那覇市役所に不審なスーツケース、本庁舎を閉鎖 職員は近隣の小学校などに避難【動画あり】https://t.co/MjYtH79OVB pic.twitter.com/o43U8ZCVk2— 沖縄タイムス （@theokinawatimes） May 7, 2024
【現場の様子】#注意喚起 『関連施設に爆破予告で爆発物処理班が出動』沖縄県那覇市泉崎１丁目 那覇市役所を一時封鎖 不審なスーツケース発見不審物騒ぎ5月7日 #沖縄 #那覇 #不審物 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/VJctT35iiU #NHK #那覇市 市役所規制解除パトカー pic.twitter.com/1vDIndY4Q1— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） May 7, 2024