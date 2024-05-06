京都站發現疑似寫「化學藥物名」背包 網推測是帆船隊名

日本JR京都車站昨（5）日下午，有民眾發現一個疑似寫有化藥品名稱「四鹽化一黃酸」的可疑背包，引起站方高度警戒，所幸經警方調查後，證實是虛驚一場。（資料照，彭博）

2024/05/06 17:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本JR京都車站昨（5）日下午，站務員接獲民眾通報，發現有一個寫有化藥品名稱「四鹽化一黃酸」的背包，被留在列車置物架上，為安全考量，站方緊急疏散乘客、封鎖月台，有8.5萬人受影響，警方則出動防爆小組調查，最後證實虛驚一場。對此，不少日本網友追查後指出，背包上的字可能只是帆船隊的隊名。

綜合日媒報導，5月5日是日本「黃金週」的最後一天，許多民眾準備搭乘大眾交通工具返家，不過當日下午4點半左右，一輛抵達JR京都站的湖西線列車，有乘客在車廂裡的置物架上，發現一個外側寫著「四塩化一黄酸」、疑似不明化學藥品漢字名的背包，因此將其交給站務人員，站方不敢大意立即報警，並疏散站內乘客、緊急停駛各線列車。

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由於正值黃金週連假結束，導致人來人往的京都站一度因此大亂，事後經過警方調查，這個可疑背包內只裝著衣物，沒有任何危險物品，證實虛驚一場，目前也已將背包已歸還原主，失主領回後也向警方致歉，表示已在反省。報導指出，JR京都線與琵琶湖線等各縣列出停駛了約1個半小時，總計有80輛列車停駛、高達8.5萬人受影響。

對此，有不少日本網友發文指出，背包名稱「四塩化一黄酸」並非真實存在的化學物質，經過多方搜尋後，發現在滋賀縣2022年琵琶湖帆船賽中，有一支隊伍取名就是這6個漢字，原意是帆船擁有者的姓名發音，因此推測這個背包是該隊伍成員所有。相關貼文掀起網友熱議，眾人紛紛吐槽這支隊伍名稱容易造成誤會，所幸最後無人傷亡。

另據報導指出，日本東京地鐵曾在1995年，遭麻原彰晃率領的邪教「奧姆真理教」發動恐怖攻擊，當時奧姆真理教信徒攜帶含沙林毒氣的包包，並在車廂內釋放毒氣，造成14人死亡、6千多人受傷。此次恐怖攻擊史稱「東京地下鐵沙林毒氣事件」，也導致往後日本一般民眾，會特別留意大眾交通運輸工具上的不明物品。

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