驚！英國漁村46人遭隱胞子蟲寄生 當局呼籲民眾煮沸自來水

英國德文郡漁村有46人遭隱孢子蟲寄生，政府呼籲當地1.6萬戶居民和商家最好將自來水煮沸再使用。（美聯社）

2024/05/18 16:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國德文郡漁村布里克瑟姆（Brixham），近來有46人確認遭隱孢子蟲寄生，這是一種可以引起腹瀉的微型寄生蟲，還有100多人出現類似症狀尚待檢查，政府呼籲當地1.6萬戶居民和商家最好將自來水煮沸再使用。

據《美聯社》報導，在布里克瑟姆地區經營生活用品店的達特（Sally Dart）透露，2週前舉辦海盜節期間，大家陸續感到身體不適，但一直沒有主管單位去檢查水質，這真的是相當愚蠢。

請繼續往下閱讀...

在當地水源驗出隱孢子蟲後，西南自來水公司執行長戴維（Susan Davy）表達歉意，並透露技術人員正在日以繼夜地追查，目前懷疑可能是養牛牧場管道發生問題。

達特和附近商家抱怨此次水污染造成他們的生意下降，一處小學由於沒有乾淨飲用水而被迫停課，西南自來水公司宣布提供免費瓶裝水，並將賠償從15英鎊（約新台幣613元）提高到115英鎊（約新台幣4700元）。

英國東安格里亞大學醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，由於隱孢子蟲病存在潛伏期，預計未來10天到2週內還會出現更多病例。另外，西南自來水公司並非首次發生問題，2015年至2021年間曾涉嫌犯下30項非法排水或違反環境許可的行為。

當地議員曼納爾（Anthony Mangnall）指出，居民可能還需要煮水10天，西南自來水公司在這起事件中處理緩慢，與民眾的溝通情形也很差，他一定會追究責任。

事實上，英國各地老化的自來水系統屢屢出狀況，去年沿海一共有7萬起污水洩漏事件，洩漏時間累計達到40萬小時之多，超過4分之1的地點位於游泳場所2英里（約3.2公里）範圍內。

環保團體將問題歸咎於英國1989年自然水系統民營化，其中最大的泰晤士自來水公司正處於破產邊緣，在股東拒絕投入更多現金後，目前面臨國家介入（改為國營）的處境。

隱孢子蟲檢體。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法