疑爆裂物結果曝！背包內「只有衣服」 日本JR京都車站陸續復駛

日本JR京都車站今下午4點半左右，有乘客發現可疑背包，警方調查確認背包內僅裝衣物，各線列車陸續復駛。（彭博檔案照）

2024/05/05 20:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本JR京都車站在今（5）日下午4點半左右，傳出有乘客在車上發現可疑背包，車站立即疏散進月台的旅客，緊急停駛各線列車。京都警方獲報後，出動爆裂物處理小組調查，背包外側標記雖有疑似化學藥品名稱，但裡面僅裝衣物，確認虛驚一場，各線列車陸續復駛。

綜合日媒報導，JR京都車站表示在今日下午4點35分，一名乘客發現在列車的行李架上，發現一個可疑的背包，乘客連忙通報給車站工作人員，經過初步檢查，工作人員注意到被包外側標記有疑似化學藥品的名稱，為安全起見，立即將此事向上呈報給JR西日本近畿綜合指揮所，JR西日本隨即通報京都府警察。

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京都府警察獲報，立即出動爆裂物處理小組，根據警方檢查結果，背包內只有裝著一些衣服，並沒有發現任何危險物品；遺失背包的為一名男子，警方事後已將背包物歸原主。JR京都車站確認安全無虞後，也從18時開始陸續恢復各線行駛。

報導指出，受事件影響，JR西日本一度限制京都站人員出入，並暫停京都站出發、停靠的地方列車營運，同時疏散旅客離開月台，因此在社群媒體上可以看到大量民眾擠在車站大廳等候的照片或影片。

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