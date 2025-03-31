李正皓曝黃呂錦茹會面後隔天 李孝亮成罷免領銜人

政論節目主持人李正皓在臉書貼文指出，李孝亮（見圖）與黃呂錦茹見面開會後隔天，成為罷免吳沛憶的領銜人。（資料照）

2025/03/31 12:55

〔記者何玉華／台北報導〕提議罷免民進黨台北市立委吳沛憶案的死亡連署過多，領銜人李孝亮挨告偽造文書。李孝亮母親點名國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹施壓李孝亮當領銜人，黃呂錦茹回應「無稽之談」，指李孝亮已經成年，是自願的。政論節目主持人李正皓今（31日）「兩問」黃呂錦茹，具體指明黃呂錦茹與李孝亮的時間，並在見面後隔天，李孝亮便成為罷免領銜人。

李正皓今天在臉書貼文「兩問」黃呂錦茹，還要她先跟律師討論好怎麼向檢察官解釋以下兩個問題。

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問題一，2月6日當天，市黨部有沒有打電話給李孝亮，要他到台北市黨部開會，而當時，李孝亮連市黨部的地址在哪都不知道；開完會隔天，李孝亮成為罷免吳沛憶的領銜人?若屬實，證明李孝亮從頭到尾都只是人頭，沒有參與連署，真正違法抄名冊的幕後黑手是台北市黨部。

問題二，3月27日上午，民進黨發言人吳崢提告國民黨各區死人連署為組織犯罪，黃呂錦茹3月28日下午是否有與李孝亮碰面？若屬實，則黃呂錦茹有串供滅證之虞，符合羈押條件。

李正皓表示，以上兩個問題都不是黃呂錦茹躲在青年軍後面可以迴避的，一個大人一手策劃漏洞百出的犯罪，出事後竟然躲在青年軍後面，連市黨部的同仁都看不下去，真的罪該萬死。

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